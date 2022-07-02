نصائح ذهبية يجب اتباعها عند شراء جهاز العروسة.. «بلاش كماليات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في كثير من المواقف عند ولادة الأم لفتاة، تبدأ منذ صغرها في شراء جهازها حتى تصبح عروسة، ولكن تختلف الأذواق في الفترات المختلفة، حيث تختلف أشياء الجهاز من سنة إلى أخرى، وعند إقبال الفتاة على الزواج، تبدأ في الاهتمام بصورة كبيرة بجهازها وكل تفصيلة موجودة به، لذلك سنقدم نصائح ذهبية يجب اتباعها عند شراء جهاز العروسة.

نصائح عند شراء جهاز العروسة

وعرضت المهندسة، دينا فلفل، في برنامج «السفيرة عزيزة» والذي يعرض على قناة «DMC»، نصائح لشراء جهاز العروسة، كما يلي:

ـ عدم شراء أشياء ليس لها أهمية لمجرد أن هناك شخصًا آخر اشتراها، فيجب شراء الأساسيات فقط.

ـ عدم شراء كل الأشياء مرة واحدة حتى تشعري بالسعادة عند شراءها بعد الزواج بفترة.

ـ شراء أجندة أو نوتة تحتوي على كافة تفاصيل جهاز العروسة، وتحديد ما هو المتاح لديكِ وما لم يُشترى حتى تعلمي ما ينقصك، وأهم ما يميز هذه النوتة أنه يمكنك كتابة السعر بجوار كل شئ تم شرائه، وبالتالي يساعدك على معرفة الميزانية الكاملة لجهازك.

ـ عدم شراء محتويات المطبخ بعدد كبير جدًا ومبالغ فيه، بل شراءها بعدد مناسب لكل الأفراد حتى لا يصبح هناك مبالغة في الأشياء ولا تستخدم في النهاية.

محتويات نوتة جهاز العروسة

مع التطور التكنولوجي الذي يحدث من حولنا، ظهر اختراع جديد وهو نوتة جهاز العروسة، تحتوي على كافة التفاصيل والأشياء الواجب شراءها من جهاز العروسة والقصة الكاملة له بداية من العفش والأخشاب ووصولًا إلى الأجهزة الخفيفة للرفاهية مثل ماكينة الفشار والقهوة، ومكونات نوتة جهاز العروسة وفقًا لما ذكرته المهندسة دينا فلفل في برنامج «السفيرة عزيزة»، هي:

ـ الصفحة الأولى يكون بها تاريخ الفرح والتواريخ الهامة ثم الفهرس.

ـ يأتي في بداية جهاز العروسة الأخشاب والعفش لأنه أساس المنزل بكل ما فيه من غرف المعيشة والأطفال وغرفة النوم، وتُحدد عليه الأشياء التي تم شراءها حتى يصبح هناك تنظيمًا جيدًا ولا ينقص شئء.

ـ الأجهزة الكهربائية الأساسية مثل البوتاجاز والثلاجة والغسالة، كما أنها تحتوي على الأجهزة الكهربائية الكمالية مثل الميكرويف والديب فريزر والدفاية الكهربائية وصولًا إلى ماكينة القهوة، ويكون مكتوبًا بجوار كل جهاز ماهو أساسي وماهو كمالي.

ـ أدوات المطبخ بكل ما فيها بداية من الحلل والصواني الكبيرة ووصولًا إلى الملاعق والملاحة والشوك، وهي صاحبة النصيب الأكبر في الأجندة بسبب كثرة الأشياء الموجودة بها، ويختلف عدد هذه الأشياء من شخص إلى آخر ولكن علينا عدم المبالغة في شراء هذه الأشياء لأنها استهلاكية ويمكن تغييرها من وقت إلى آخر.

ـ أدوات الحمام والتنظيف، ويفضل عدم شراء أشياء كثيرة حتى لا تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها.

ـ المفروشات ثم الرفاهيات.