سيرة سمير غانم ودلال عبدالعزيز مفاجأة من طلبة إعلام: «اتعملت في يومين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رحلة حب وعطاء»، بين الابتسامة والدموع أدوار الكوميديا والدراما رسم الزوجين سمير غانم ودلال عبدالعزيز الفرحة وغرسوا حبهم في قلوب ملايين المشاهدين للسينما المصرية في الوطن العربي، بينما كان سمير غانم مصدرًا للبهجة الروح المرحة وأفلام الكوميديا التي لن ينساها المشاهد منذ بداية الألفينات كانت دلال رمزًا للرقة وأدوار البطولة الراقية التي تليق بالمشاهد المتحفظ، وبعد مرور فترة على وفاتهم قرر طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام الجامعة الكندية تخليد ذكراهم عبر برنامج إذاعي قدموه كمشروع تخرج لهم.

تخليد ذكرى سمير ودلال في برنامج إذاعي

ربما كانت الإذاعة أقل الوسائل الإعلامية حديثا عن سيرة الكابلز الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز استغل طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام الجامعة الكندية هذه الفرصة لإعداد برنامج إذاعي يجمع أهم المواقف بين «سمير» و«دلال» تحت بعنوان «رحلة حب وعطاء».

وقالت نرمين أحمد صاحبة فكرة البرنامج لـ «هن»:«كنا ماشيين طول الترم على project تاني خالص بس مكنتش مقتنعه بيه وقبل التسليم بيومين كلمت الدكتور وطلبت أغير المشروع وزمايلي اعترضوا عشان مكنش في وقت وبعدها اقترحت عليهم فكرة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وعجبتهم، وجمعت الداتا وكتبت الاسكربت في ليلة تاني يوم سجلنا وعملنا المونتاج على طول في الاستديو، وفي نفس اليوم سلمنا البروجكت وعجب اللجنة ومكنوش مصدقين أنه اتعمل في يومين».

إظهار حبهم للزوجين الراحلين عبر البرنامج

أما بالنسبة للبرنامج الذي أعدته نرمين أحمد وساعدها فريقها المكون من زينة مدحت، زياد خالد، روان شريف، عبدالله عمر وسمر نبيل، كان عبارة عن مقتطفات من لقاءات تلفزيونية تحدث فيها كل من الراحلين سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز عن حياتهما، قرابة 40 عاما من الزواج كانت عبارة عن حب وعطاء ومواقف لا تنسى، لم يذكر سمير غانم عن «دلال» فيها غير أنها كانت ونعم الزوجة التي ربت ابنتيه تربية سليمة وكانت تظهر الحب والود له، في علاقة زواج كانت من أفضل الزيجات داخل الوسط الفني منذ سنوات طويلة وستظل ذكراهم خالدة.