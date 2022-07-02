طريقة عمل آيس كريم البطيخ.. «يخلصك من حرارة الصيف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة مع الوقت يهرب الناس إلى شراء الآيس كريم للترطيب وتخفيف حرارة الجو التي تسبب ازدياد التعرق وخسارة كميات كبيرة من الماء، لذلك فإن تناول البطيخ سواء على شكل فاكهة أو آيس كريم من الأكلات المفضلة، خاصة عند الأمهات حتى لا يقوم الاطفال بشراء المثلجات التي بها الكثير من الألوان الصناعية الضارة، لذلك في التقرير التالي يقدم مطبخ «هن» طريقة عمل آيس كريم البطيخ وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل ايس كريم البطيخ

تعتبر طريقة عمل آيس كريم البطيخ من أكثر الأكلات أو بشكل عام المثلجات سهولة، ولأنه محبوب من الأطفال يمكن للأمهات إعداده في المنزل بالمقادير التالية :

3 أكواب قطع بطيخ مجمد

1 ملعقة كبيرة جيلاتين بودرة

2 كوب كريم شانتى

طريقة عمل ايس كريم البطيخ

لعمل آيس كريم البطيخ قومي بضرب البطيخ المجمد مع الجيلاتين والكريم شانتي حتى الحصول على قوام متجانس

ثم يدخل الفريزر

ويقدم مثلجا

فوائد البطيخ في الصيف

بعد معرفة طريقة عمل ايس كريم البطيخ، يمكن معرفة فوائده فهو وجبة خفيفة آمنة للجميع، ولعل أفضل شيء في هذه الفاكهة هو أنها منخفضة السعرات الحرارية ومنخفضة جدًا في الصوديوم مما يجعلها وجبة خفيفة آمنة لجميع الناس تقريبًا، وفقا لموقع health line

وجبة مليئة بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث أن البطيخ غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الفائقة الليكوبين وبيتا كاروتين

بشرة صحية وعينين سليمتين

يحافظ البطيخ أيضًا على صحة الجلد بسبب محتواه المائي وفيتامين B6 وكذلك فيتامين C الذي يساعد في إنتاج الكولاجين ، وبالتالي تحسين ملمس البشرة وليونتها، كما أثبتت الدراسات أن اللايكوبين في البطيخ له تأثير وقائي من أشعة الشمس ، لذا فأنت أقل عرضة للإصابة بحروق الشمس، فيتامين أ الموجود في البطيخ يحافظ على صحة عينيك.

يمنع وجع العضلات بعد التمرين

محتوى البوتاسيوم في البطيخ يساعد في منع وجع العضلات أثناء وبعد التدريبات، ذلك لأن لوعاء البطيخ قبل التمرين أو بعده تأثيرات وقائية على صحة العضلات