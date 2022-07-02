الامارات | بعد تحميله مليون مرة.. "غوغل" تحظر تطبيقاً يسرق معلومات الفيسبوك !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحميله مليون مرة.. "غوغل" تحظر تطبيقاً يسرق معلومات الفيسبوك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظرت شركة “غوغل” العالمية، المشرفة على نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”، مؤخرا، تطبيقا شائعا على متجرها الالكتروني “غوغل بلاي” بعد اكتشاف احتواء التطبيق على برمجيات ضارة يمكن أن تسرق بيانات المستخدم.

ووفقا لموقع “اكسبرس” العالمي، أزالت شركة “غوغل” التطبيق الشائع الذي يحمل اسم “PIP Pic Camera Photo Editor” بعد أن جرى تحميله أكثر من مليون مرة حول العالم.

وقال تقرير نشر على موقع “اكسبرس”، إنه تم العثور على التطبيق وجرى الكشف عن أنه يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة تمامًا على سرقة بيانات اعتماد “فيسبوك”، بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور، الأمر الذي يسمح للمتسللين بالوصول إلى الحسابات وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

وأكد التقرير أنه جرى تحميل التطبيق قبل اكتشاف مضاره نحو مليون مرة، ما يعني أن هذا العدد من المستخدمين الذين قاموا بتحميله هم عرضة للاختراق والحصول على بياناتهم من قبل المخترقين.

ونصح التقرير المستخدمين ممن قاموا بتحميله سابقا بحذف التطبيق من أجهزتهم وتغيير كلمة مرور “فيسبوك” الخاصة بهم دون تأخير.

وبين التقرير أنه تم اكتشاف هذا التهديد من قبل شركة الأمان “فريق Dr. Web” وأنه ليس التطبيق الوحيد الذي يحتوي على برامج ضارة، فهناك تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه مثل تطبيق ZodiHoroscope، وتطبيق PIP Camera 2022، وتطبيق Wild & Exotic Animal Wallpaper وتطبيق Magnifier Flashlight.

وهذه التطبيقات الضارة التي تم اكتشافها وحظرها ليست الأولى من نوعها، فقد أعلنت شركة “غوغل” العالمية، العام الحالي، أنها حظرت العام الماضي أكثر من مليون تطبيق على متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، لأنها تطبيقات تنتهك سياسة النشر على المتجر أو تحتوي على برامج خبيثة تستهدف الإضرار بالمستخدمين.

ويأتي ذلك ليؤكد أن العالم الرقمي غير آمن على الإطلاق، وأن عمليات الإساءة والقرصنة والسلوكيات الضارة بالمستخدمين مستمرة على الدوام مع انتشار استخدام الإنترنت والهواتف، وهي ستشكل خطرا كبيرا إن لم تواجه؛ حيث أصبحت الهواتف الذكية الجهاز الأساسي لملايين المستخدمين، وتعد مركز بطاقات الائتمان والمعرفات والحسابات المصرفية والمزيد، وأصبح الحفاظ على كل شيء آمنا ومغلقا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأكدت “غوغل”، مؤخرا، أنها تواصل التركيز على خصوصية الهاتف المتنقل وأمانه، سواء من خلال تحديث Android 13 المقبل أو على متجر “غوغل بلاي”، حيث يتم تنزيل ملايين التطبيقات يوميا.

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