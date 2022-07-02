افتتاح أول مركز للرقص الشرقي في مصر: معتمد من اليونسكو ومديرته مهندسة سابقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في سابقة هي الأولى من نوعها، افتتحت الراقصة والمهندسة إيمي سلطان، مؤخرًا أحدث مركز متخصص من أجل الحفاظ على الرقص الشرقي باعتباره تراثًا مصريًا أصيلًا، وذلك بمحافظة القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة صور للافتتاح، بحضور بعض نجمات الرقص وعلى رأسهم لورديانا، ودونت الصفحة: «إن هذا المركز نجح في تعزيز وجوده كمؤسسة ثقافية معتمدة من اليونسكو، وهو مدرسة الرقص الوحيدة في مصر المعترف بها من جانب المنظمة الدولية».

وتابعت الراقصة إيمي سلطان، حول الهدف من تأسيس هذا المركز: «هدف المركز الرئيسي هو التخلص من البناءات الاجتماعية الجامدة والتركيز على الموسيقى والاستكشاف وطقوس العلاج من خلال النغمات والألحان المصرية الأصيلة والحفاظ على تاريخ الرقص في مصر، ووفق الأهداف التي وضعها المركز لنفسه، فإنه سيعمل على توثيق تاريخ الرقص المصري، لكي يتم تقديمه لليونسكو باعتباره تراثًا غير مادي، بالإضافة لتقديم منح دراسية لتعلم الرقص المصري والموسيقى».

إيمي سلطان: الهندسة علمتني الرقص بالمسطرة

وكانت إيمي سلطان، تحدثت ممن قبل عن دراستها وعملها، وذلك من خلال برنامج «SNL4_بالعربي»، مؤكدة أن الهندسة علمتها الرقص بـ«المسطرة»، حسب وصفها، قائلة: «اتعلمت الانضباط.. وحطيت رجلي على أول سلمة في طريق الرقص.. ورقصت على السلالم».

وتابعت إيمي سلطان، خلال حديثها ممازحة: «كل قسم خدت منه حاجة.. من الكهربا اتعلمت الرعشة.. ومن الميكانيكا اتعلمت اظبط الزوايا».

الجدير بالذكر أن إيمي سلطان أثارت الجدل كثيرًا حول دراستها للهندسة ومن ثم تحولها لمهنة الرقصة، إذ عرفت بعد ذلك بـ«الراقصة المهندسة».