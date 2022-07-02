محامي نيرة أشرف يكشف حقيقة الصفحات المسيئة لها: «جديدة وكله هيتعاقب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الوقت الذي تنتظر فيه أسرة الطالبة نيرة أشرف، قرار المفتي، بشأن إعدام المتهم بقتلها، مع تعاطف الشعب المصري والعربي على ما لاقته الفتاة، شهيدة الغدر، التي نحرها زميلها بحجة «الحب» ظهر بعض المجهولين الذين قاموا بتدشين صفحات مسيئة للفتاة، من خلال نشر بعض اللقطات المصورة التي ظهرت فيها، مصطحبة بتعليقات خارجة ومسيئة.

تدشين صفحات مسيئة للطالبة نيرة أشرف

وعلى الفور بدأ الكثيرون في تداول تلك الصفحات واللقطات المصورة الموجودة بها، لينقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الهجوم على القائمين على الصفحة، وبين السؤال عن حقيقة تلك الصفحة وسببها.

رد حاسم من محاميها: جديدة وكله هيتعاقب

في هذا الصدد، رد المحامي أحمد حجازي، محامي الفتاة، مؤكدًا أن تلك الصفحات مُدشنة مؤخرًا خلال الأيام القليلة الماضية، للنيل من سمعة الفتاة التي قُتلت غدر على يد الطالب محمد عادل، مؤكدًا أنه بالفعل عزم النية على تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت لتتبع أصحابها والقائمين عليها لمحاسبتهم، وغلقها تمامًا.

وأضاف محامي نيرة أشرف لـ «هُن»: «اللي عملوا الصفحة دي عقوبتهم الحبس والغرامة بحسب روؤية القاضي، إلا في حالة تنازل الأهل».

أسرة نيرة أشرف تنفي قبولها «دية»

وكانت أسرة الطالبة نيرة أشرف قد نفت لـ«الوطن» خلال الساعات الماضية، كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قبولها للدية مقابل التنازل عن قضية ابنتها نيرة أشرف، مطالبة بسرعة تنفيذ الإعدام في القاتل والقصاص منه.