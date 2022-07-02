حكاية 50 يوما في حياة «فتاة الأستوب» السودانية: عرض زواج وطلاق وشائعة وفاة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، ربما تنطبق تلك المقولة على «فتاة الأستوب السودانية»، المهندسة إسلام محمد، التي أصبحت حديث الرواد في الوطن العربي، والتي يبحث الجميع عن أخبارها ويترقب تفاصيلها لحظة بلحظة، إذ انقلبت حياتها رأسا على عقب في غضون 50 يومًا فقط، من فتاة عادية لواحدة من أشهر الفتيات على «السوشيال ميديا»، فالبداية كانت من عرض نفسها للزواج والنهاية شائعات الوفاة والموت.

50 يومًا، ربما كانت تلك الفترة كفيلة لتغير حياة فتاة الأستوب السودانية، المهندسة إسلام محمد، التي كانت بدايتها من لافتة في منتصف الطريق حملتها الشابة التي كانت تعرض فيها نفسها للزواج، مع قبولها للتعدد، وبعد مرور ما يقرب من 14 يومًا من الزواج، طالبت بالطلاق والانفصال عن زوجها حتى الساعات القليلة الماضية التي أفادت بوفاتها إثر معاناة من هبوط في الدورة الدموية.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، حكاية 50 يومًا فارقة في حياة فتاة الأستوب السودانية، إسلام محمد.

عايزة عريس.. أرغب في الزواج

الظهور الأول لفتاة الأستوب، المهندسة كان في 11 مايو، من العام الجاري، في أحد الشوارع، بيدها لافتة مدون عليها: «عايزة عريس.. أرغب في الزواج وأقبل بالتعدد»، مُرفقة رقم هاتف مع اللافتة، مرتدية حجاب باللون الوردي، وكمامة باللون الأسود، حتى انتشرت صورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما جعل هناك اختلافًا في الآراء وتفاعل من الرواد عبر المواقع بين الانتقاد والهجوم والدعم.

وبعد أيام من عرض الفتاة السودانية نفسها للزواج، تقدم لخطبتها والزواج منها أحد الرجال، واحتفلت بالزواج في إحدى صالات الأفراح، بالعاصمة الخرطوم، وتداولت العديد من الصور والفوتوغرافية لها وهي ترتدي فستان أبيض ولقطات من حفل الزفاف.

فيديو طلب الطلاق

بعد مرور 14 يومًا على الزواج، خرجت فتاة الأستوب السودانية، المهندسة إسلام محمد، عن صمتها، وطلبت الطلاق من زوجها بعد اكتشاف حقيقته، خلال مقطع فيديو مصور، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، قالت خلاله: «بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق، النور سافر بلده العباسية، انبهر لما شاف الهدايا والقروش، اللي تقدمت لنا، انبهر بها وسافر، النور أكبر زوج كذاب وقال إنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة».

وتابعت فتاة الأستوب، خلال الفيديو: «أنا من يوم الزفاف قاعدة في بيتنا انتظرناه تاني يوم ما جه، يعني هو لحد اللحظة ما دخل علي، والدته طلبت فطور العريس وابنها ما دفع مهر، أنا قلت عاوزة زوج يسترني، رجل سترة، وأنت رجل فضيحة، تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب».

شائعات الوفاة

وبعد ساعات من تداول فيديو الطلاق، انتشرت شائعات وأخبار تفيد بوفاة فتاة الأستوب السودانية، المهندسة إسلام محمد، إثر معاناتها من هبوط في الدورة الدموية، ليخرج زوجها «النور»، نافيا لما يتردد على صفحات «السوشيال ميديا،» خلال مقطع فيديو، قال خلاله: «فيما يختص وفاة زوجتي إسلام، أحب أوضح الآتي وطبيعة علاقة البرنس من التهم التي نسبت إليه، اتصل عليّ الأخ البرنس، وهو معزيا لما نشر على الفيس من وفاة المهندسة إسلام زوجتي، وكان اتصاله من باب الأخوة والزمالة فقط، ليس إلا».

الزوج ينفي الوفاة

كانت فتاة الأستوب السودانية وزوجها على اتصال حتى الساعة الثامنة ونصف، قبل خلودها إلى النوم، ليتابع الزوج: «هناك اتصال ودردشة دائرة بيني وبينها، حتى الساعة الثامنة والنصف، قالتي لو سمحت يا النور اديني رقم تليفون والد إسلام، فعلا أخدت التليفون وسلمته للأخ البرنس، وفعلا اتصل على والد زوجتي، كان مرتبك جدا وذهب للبيت، ثم رد للبرنس بإن إسلام بخير، نائمة بس، كل الشي الدائر عن الأخ البرنس دي تعتبر شائعة وشي مو طبيعي، هي على قيد الحياة ونتمنى لها الصحة والعافية، ما حصل في الفيس لا أساس له من الصحة».