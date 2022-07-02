«نوال» تناشد بتخصيص جائزة للابن المثالي: رعاني في محنتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت «نوال» كواليس حصولها على وسام الكمال، قائلة: «لما شوفت الرئيس السيسي تحس أنه واحد من البيت، ولما اتكلمت معاه أكني أعرفه من سنين».

«نوال»: بحلم إن أولادي ياخدوا جائزة نوبل

وأضافت «نوال»، خلال لقاءها ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، اليوم الجمعة، أنها دائما ما تردد لأبناءها أن طريق العظماء ليس مفروشا بالورود: «بحلم إن أولادي ياخدوا جائزة نوبل».

وأوضحت أن لديها ولدين هما «حسام» و«إبراهيم»، الأول يدرس في جامعة جنوب الصين، وحصل على منحة لدراسة العلوم البيئية والزراعية، بينما ابنها الثاني التحق بكلية العلوم وقدم على منحها للاتحاد الأوروبي، وبالفعل سافر لفرنسا، ودرس لمدة 4 سنوات.

«نوال»: ابني ماسبنيش في وقت محنتي

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي بعمل جائزة للابن المثالي حتى تستطيع أن تقدم له، قائلة: «ابني بيدرس في جامعة الصين وطالع من الأوائل ساب كل حاجة ورجع مصر مسبنيش، أنا كنت مصابة في عملية إرهابية بمسجد الروضة، قعدت في المستشفى 6 شهور أنا نايمة على السرير وهو على الأرض».