فاطمة عيد: ضرتي بتحبني أكتر من نفسها.. وجوزي ميقدرش يتجوز عليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت المطربة فاطمة عيد، إنها أقامت علاقة صداقة مع الزوجة الأولى لزوجها، متابعة: «ضرتي بقت بتحبني أكتر من نفسها، وجوزي بقى مبسوط».

وأضافت فاطمة عيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها لا تخاف مطلقا من زواج زوجها عليها، «لا ميقدرش يتجوز عليا أنا واثقة من نفسى وطبيخى محصلش ربنا بيسعده اللى يبعلته زوجة صالحة».

فاطمة عيد: بيسموني أم البنات

وعن أشهر الأطباق التي تطبخها ويعشقها زوجها الفتة باللحمة، مشيرة إلى أنها تلقب بأم البنات، حيث أنجبت 4 بنات، والوحيدة التي تغني هي شيماء الشايب، واكتشفت موهبتها في الغناء صدفة، «أول شريط لبنتي كسر الدنيا، وكانت معجزة غنت لأم كلثوم وهى عندها خمس سنين، وبنتي قريبة من ربنا ووصلت لقلوب الناس على طول».

ولفتت إلى أنها لم تغيب عن الغناء، ولكن المهنة حاليا تغير شكلها ومحتواها وتغيب روح التشجيع «بزعل لما بشوف المهنة حصلها ركود».

الناس دلوقتي مش رايقة يسمعوا أغاني

وأفادت بأنها تفرح كثيرا عند إحيائها أي فرح بمقابل أو بدون، وهناك كلمات لا يجوز وضعها في الأغاني وفقا لتعليمات المصنفات الفنية، متابعة: «الناس دلوقتي مش رايقة يسمعوا أغاني» .

وأكدت أن قصة حبها لزوجها استمرت عامين وأعجبت به منذ أول مقابلة ثم تقدم لها وأصبحت زوجته الثانية، متابعة: «كانت أحلى جوازة في حياتي وربنا متخلاش عني، وأهلي وقفوا ضده لأن مراته الأولى كانت بنت خالته».