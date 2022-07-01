زوجة سعد الصغير الثانية تكشف كواليس عودتهما: «مدفعش مهر جديد والأولى لسه على ذمته»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

عقب عدة أشهر من إعلان انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عادت المطربة برلنتي عامر، مُجددًا تعلن عودتها من جديد للفنان الشعبي سعد الصغير، وذلك من خلال حسابها الرسمي على «فيسبوك».

وشاركت برلنتي عامر الخبر من خلال نشر فيديو لسعد الصغير وهو يغني لها، قائلًا: «أنا واقع في عرضك، وواقع في طولك، تاخدي عمري كله، إني بس أطولك، برلنتي نمرة واحد، مفيش أي واحد، هيحبك زي ما أنا بحبك، أحلى عيد جواز»، وعلقت على الفيديو قائلة: «ربنا ما يحرمني منك برلنتي نمرة 1».

زوجة سعد الصغير الثانية تكشف كواليس عودتهما

وكشفت برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية، لـ «هُن» كواليس عودتهما مُجددًا، مؤكدة إنه قرر الاعتذار منها ومصالحتها عما مضى بينهما: «صالحني وكلمني رجعتله على طول».

وحول تقديم مهر وشكبة من جديد مقابل عودتهما، أكدت «برلنتي» إنه لم يقدم لها هدايا مجددًا: «لا مجابش حاجة ولا دفع عن المرة الأولى اللي كانت من الذهب والألماظ».

«برلنتي»: مراته الأولى لسه على ذمته وعاتبته على اللي قاله

وأشارت زوجة سعد الصغير الثانية، إلى أن الزوجة الأولى لا تزال على ذمته: «لسة على ذمته وعمالة تهاجمني معرفش في إيه».

وعن حديثه وشكره في الزوجة الأولى خلال فترة انفصاله عن «برلنتي»، قالت: «طبعا اتضايقت وعاتبته وقالي عشان كنا متخانقين قولت كده».

وأعلنت زوجة سعد الصغير انفصالها عنه في فبراير الماضي من خلال حسابها على «فيسبوك»، بعد زواج دام لعام واحد فقط، قائلة: «بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

وتابعت: «قال لي إني هبقى معاه في المسرحية، وعشان يثبت لي إنه صح، قال لي هتبقي طالق بالتلاتة لو مشاركتيش معايا، وفجأة سافر لوحده فنزلت خبر الطلاق من غير ما أقول له».