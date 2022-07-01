الامارات | شاهد.. لحظة سرقة "ساعة" بالقوة من يد سائح في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة سرقة "ساعة" بالقوة من يد سائح في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شاب بسرقة سائح بالقوة، في مدينة برشلونة الإسبانية.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام الشاب بسرقة ساعة من يد سائح مُسن في أحد الشوارع الرئيسة بمدينة برشلونة، دون أن يتدخل أحد من المارة.

وحاول السائح المسن مقاومة السارق والهروب منه، إلا أن الشاب كان أقوى منه، وتمكن من خلع الساعة من يده، والهروب فور تنفيذ الجريمة.

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