من هي بسنت حميدة صاحبة ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط؟.. جريت 100 متر في 11 ثانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت اللاعبة بسنت حميدة محركات البحث على مواقع البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد 11 ثانية فقط.

بكاء بسنت حميدة بعد فوزها بالميدالية الذهبية

ودخلت البطلة بسنت حميدة في نوبة من البكاء والصراخ بعد تحقيق الإنجاز التاريخي لها في دورة ألعاب البحر المتوسط، إذ حرصت على الاحتفال مع الجمهور الجزائري والذي حرص على الهتاف باسم مصر.

من هي بسنت حميدة؟

- اسمها بسنت محمد عوض عبد السلام حميدة.

- وُلدت في 28 سبتمبر 1996.

- فازت بميداليتين في دورة الألعاب الأفريقية 2019.

- بسنت تحمل الأرقام القياسية لبلدها في سباقي 100 و200 متر.

- حققت بسنت حميدة أول تجربة دولية لها عام 2013 في بطولة الشباب العربية بالقاهرة، إذ سجلت 12.26 نقطة.

- فازت بالميدالية الفضية في سباق 100 متر، والميدالية الذهبية في سباق 200 متر بزمن 24.71 ثانية.

- فازت بالبطولة العربية للناشئات بالقاهرة في سباق 100 متر في زمن قدره 12.13 ثانية.

- حصلت على بالميدالية الفضية في سباق 200 متر بزمن 25.21 ثانية.

- تعرضت للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية قبل أيام قليلة من مشاركتها بدورة الألعاب الأولمبية 2020.

- حصلت على المركز السادس في البطولة الإفريقية في أديس أبابا في عام 2015 في 12.50.

- وصلت بسنت حميدة إلى نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019، واحتلت المركز 14 في نصف نهائي بزمن 22:92.