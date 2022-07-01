الامارات | رجل أعمال تركي سبعيني يتزوج من فتاة تصغره بـ 42 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال تركي سبعيني يتزوج من فتاة تصغره بـ 42 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر خبر زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس (77 عاماً) الذي يعد واحداً من أغنى رجال تركيا من حبيبته فيرفي صقلي التي تصغره بـ42 عاماً وعمرها 35.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تحديداً مجموعة صور من حفل الزفاف الذي أقامه العروسين، والذي سيطرت عليه الأجواء الفخمة.

ويعتبر هذا الزواج الرابع للوسيان أركاس، صاحب ورئيس مجلس إدراة شركة "أركاس"، التي يبلغ عدد فروعها 61 في تركيا، وقد التقى حبيبته في أحد مكاتب الشركة.

وتولّى لوسيان أركاس منصب رئيس النقل العام في تركيا، واحتلّ المرتبة 33 في قائمة أغنى الأتراك في العام 2017 بثروة قدّرت بمليون دولار.

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