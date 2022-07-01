تعرف على سعر آخر إطلالة للفنانة هيفاء وهبي.. مبلغ صادم (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة، ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة أنثوية، بدت فيها شابة.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، بفستان أسود قصير بأكمام طويلة، مفتوح من جهة البطن والجانبين، وله حزام من الخصر، كما اعتمدت على الشعر الطويل المنسدل، مع المكياج الترابي الهادئ، مدونة: «لسنا مجبرين على تبرير المواقف، فالعين تُكذب نفسها إذا أحبّت.. والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت».

سعر إطلالة الفنانة هيفاء وهبي

وبالبحث عن تفاصيل وسعر آخر إطلالة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تبين إنها من توقيع «Elisabetta Franchi»، إذ يصل سعر الفستان إلى 3,235 ريال سعودي، ما يعادل 16213.41 جنيه مصري.

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بالملابس الرياضية

واستعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمالها مؤخرًا بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت بنطلون أسود كاجوال، مع سترة خاصة بنفس اللون، جاءت بموديل الأوف شولدر، وأكمام طويلة مفتوحة من جهتي البطن والصدر.

واعتمدت الفنانة هيفاء وهبي حينها على الشعر المنسدل الليس، مع المكياج الهادئ الذي أبرز جمال ملامحها، فضلًا عن إضافة بعض المجوهرات الذهبية البسيطة، التي أضافت لمسة جمالية على إطلالتها، وارتدت حذاء كلاسيكي باللون الأحمر بدلا من الحذاء الرياضي، على الرغم من الملابس الكاجوال،

وخلال الفترة الأخيرة شاركت الفنانة متابعيها بالعديد من جلسات التصوير بإطلالات مختلفة ومميزة خطفت بها الانظار.