طريقة عمل البرجر في البيت بخطوات سهلة.. «مش هتشتريه من بره تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البرجر من الأكلات الغربية الحديثة الشهيرة في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، إذ اكتسب شعبية هائلة بين الكبار والأطفال وهو مكون من الفينو وشرائح اللحم وأنواع مختلفة من الجبنة والخضروات، لذلك يقدم مطبخ «هن» في التقرير التالي، طريقة عمل البرجر في البيت وفقًا لمطبخ شيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل البرجر في البيت

طريقة عمل البرجر في البيت من أشهر الأكلات السريعة وسهلة التحضير، إذ يمكن تحضيره في البيت بالمقادير التالية:

كيلو من اللحم المفروم.

حبة واحدة بصلة مقطعة الي شرائح.

2 كوب كبير من الماء المغلي.

1 كوب من فول الصويا.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

رشة من السكر.

ملعقتين من بهارات البرجر.

خبز البرجر.

طريقة تحضير البرجر في البيت

- أولا، لعمل البرجر في البيت بعد شراء اللحم الطازج، احضري مقلاة وضعي بها القليل من الزيت، ثم ضعيها على نارمتوسطة، وبعد أن يسخن الزيت ضعي البصل ثم قلبيه جيدًا حتى يأخذ اللون الذهبي.

- احضري الماء المغلي وضعي به فول الصويا واتركيه لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك صفيه جيداً من الماء الزائد.

- افرمي البصل جيدًا، وبعد أن يصبح ناعمًا تمامًا، ضعيه مع فول الصويا والملح والفلفل والسكر وبهارات البرجر واخلطي المكونات مع بعضها جيدًا.

- استمري في تقليب المكونات حتى يصبح الخليط ناعمًا، ثم ضعيه على اللحمة المفرومة، واخلطيه معها.

- الخطوة التالية من تحضير البرجر في البيت، احضري المكبس الخاص بالبرجر أو قوالب بحجم البرجر لتكوين قطع من البرجر.

- احضري كيس سندوتشات مدهون بالقليل من الزيت، وشكلي أقراص البرجر بالحجم الذي ترغبين به.

- غلفي أقراص البرجر في أكياس نايلون وضعيها في الفريزر واتركيها حتى تتماسك.

- ضعي أقراص البرجر في الطاسة بعد أن تتماسك، واقليها في زيت غزير وبعد أن تأخذ اللون الذهبي، قطعي الفينو نصفين وضعي قطعة البرجر على نصف منه ثم الجبنة الشيدر والخضروات وقليل من البهارات، ثم غطيه بالجزء الآخر وقدميه مع الطحينة والصلصة.