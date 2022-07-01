أفضل قطعة لحم في العجل للشوي.. «حضريها في العيد بطرق مختلفة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يكثر خلال أيام العيد وتحديدا عيد الأضحى، شراء اللحوم وذلك بسبب العزائم وأيضًا توزيع لحوم الأضاحي، لذلك تبحث ربات البيوت والأمهات عن أفضل قطعة لحم في العجل للشوي، وهو ما يوضحه مطبخ «هن» في السطور التالية.

قطع لحم العجل

وقبل توضيح أفضل قطعة لحم في العجل للشوي، يجب معرفة طريقة التعامل مع قطع لحم العجل أولا، فهي لذيذة بشكل لا يصدق وجذابة ليس عليكِ سوى طهيها، وكل ما يجب عليكِ فعله ببساطة هو تتبيل اللحم وشوائه في مقلاة شواء، ويمكنك أيضًا شواء شرائح لحم العجل على شواية خارجية.

وتعد قطع لحم العجل الأشهر في قوائم المطاعم الإيطالية، وعندما ترى شرائح لحم العجل في قائمة أحد المطاعم، فإنها دائمًا ما تباع بسرعة بسبب طعمها الشهي، وفقا لموقع Souflle Bombay.

أفضل قطعة لحم في العجل للشوي

وبالنسبة لـأفضل قطعة لحم في العجل للشوي، قال الشيف شربيني خلال برنامجه المذاع على «سي بي سفرة»: «القطعة المناسبة للشوي في العجل هي قطعة بيت الكلاوي أو الـ T-pone، وهي مناسبة للشوي وعمل الستيك، بالإضافة إلى ذلك يوجد عرق الفلتو، الذي يمكن استغلاله في الطهي بأكثر من طريقة، إذ إن أطراف العرق الفلتو تستخدم في عمل الكفتة والحواوشي واللحمة المفرومة، ويمكن إضافتها لكثير من الأكلات الشهية كالمكرونة البشاميل والرقاق والجلاش وغيرها».

وتعد الفلتو هي الجزء الأكثر ليونة بين جميع قطع اللحم في العجل، ويمكن إعداد الفلتو سواء من خلال السلق أوالتحمير، وكذلك الاستيك والفيليه واللحمة الباردة التي يتم ربطها بالخيط وتقطيعها بكل سهولة لضعف أنسجتها، ويتواجد الفليتو تحديداً في الظهر ما بين الضلوع.

وعرق الفلتو من اللحوم الحمراء التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى أنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، ويمكن تناول أيضًا الموزه والفخدة في أسفل ظهر العجل.