نور إيهاب تكشف حقيقة علاقتها بالشاب الذي يظهر معها دائما.. خطيبها ولا أخوها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الانتقادات والهجوم اللاذع تتعرض له الفنانة نور إيهاب، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب الصور التي تظهر بها مع أحد الشباب، بين التنمر والهجوم والسخرية منها على تلك الصور، لتخرج عن صمتها وتوضح حقيقة الشاب التي تظهر رفقته، خلال استضافتها في برنامج «arabwood».

نور إيهاب ترد على الشائعات

صور كثيرة تظهر بها الفنانة الشابة نور إيهاب بصحبة أحد الشباب، ينتقدها البعض، لتخرج عن صمتها، وتوضح طبيعة العلاقة التي تجمعها به، إذ قالت خلال استضافتها في البرنامج: «أخويا الناس بتفتكر أن هو خطيبي أو واحد من صحابي وبيقعدوا ينتقدونا في صورنا وإزاي حاطط إيده عليكي كده، عايزة أقولهم ده أخويا والله العظيم».

معلومات عن نور إيهاب

نور إيهاب، فنانة مصرية شابة، من مواليد 2 فبراير لعام 2003، وتبلغ من العمر 19 عاما، طالبة بالمعهد العالى للموسيقى الكونسيرت فتوار، كان أول ظهور لها على شاشات التلفزيون في مسلسل يومسات زوجة مفروسة، مع الفنانة داليا البحيري، التي كانت تظهر بدور ابنتها، والفنان خالد سرحان، بجميع أجزائه، كما ظهرت مع الفنان مصطفى شعبان، في مسلسل أبو البنات، ذلك العمل الذي كان نقله في حياتها ومسيرتها الفنية، وكانت قالت خلال استضافتها في برنامج «عيش صباحك»، عبر إذاعة نجوم F.M من تقديم يوسف التهامي وڤانا إمام، إنها تتمنى تقديم دور البطولة في أحد الأعمال الفنية، وأن يكون عملا مختلفا عما قدمه من قبل.

وفيما يخص طريقة تعاملها مع الاشاعات، قالت: «مبضايقش من الإشاعات، الجمهور بقى فاهم أن ده يكون من أكونتات مزيفة، في مرة واحد شافني فى الشارع وقالى أنا هكمل الشروط وهكسب وهنتغدى سوا، مفهمتش وقتها، فبدأت أركز مع الأكونتات المزيفة التي تحمل اسمي».