زوج فتاة الاستوب السودانية يوضح حقيقة وفاتها.. ماذا حدث بعد طلب الطلاق؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جدل كبير اجتاح السوشيال ميديا وتساؤلات عديدة، بعد تداول أخبار تفيد بوفاة المهندسة إسلام محمد، المعروفة باسم فتاة الاستوب السودانية، التي سبق وأن وقفت في أحد الشوارع تحمل لافتة في يدها تعرض نفسها للزواج ولا تمانع من التعدد، حتى وجدت الزوج وأقامت حفل زفاف في أحد صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم، لكن الأمور لم تسر على وتيرة واحدة أو تدم سعادتها طويلا، إذ خرجت في مقطع فيديو تطلب الطلاق من زوجها بعد أسبوعين فقط من الزواج.

حقيقة وفاة فتاة الاستوب السودانية

العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة فتاة الاستوب السودانية إسلام محمد، المعروفة باسم فتاة الاستوب، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، إذ بدأ الرواد في نعيها ومشاركة صورها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليعود مروج الإشاعة في حديثه، وينفي خبر الوفاة.

وكانت نشرت صفحة «أخبار السودان»، نقلا عن محمد مصطفى البرنس، الخبر في البداية، إذ قالت: «وفاة فتاة الاستوب إنا لله وإنا إليه راجعون لا حوله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وفاة المهندسة والأخت إسلام قبل قليل، السبب هبوط عام في الدورة الدموية إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى، المصدر محمد مصطفى البرنس».

وبعد نشر شائعة وفاة فتاة الاستوب السودانية، عادت صفحة أخبار السودان، تنفي خبر الوفاة، إذ قالت: «مصطفى البرنس يعود وينفي خبر وفاة فتاة الاستوب بعد أن أعلن وفاتها إثر هبوط في الدورة الدموية ويقول طلعت نائمة».

الزوج يوضح حقيقة وفاة فتاة الاستوب

ومن جانب خرج زوج فتاة الاستوب، في فيديو يوضح حقيقة وفاة زوجته، قال به: «فيما يختص وفاة زوجتي إسلام، أحب أوضح الآتي وطبيعة علاقة البرنس من التهم التي نسبت إليه، اتصل عليّ الأخ البرنس، وهو معزيا لما نشر على الفيس من وفاة المهندسة إسلام زوجتي، وكان اتصاله من باب الأخوة والزمالة فقط، ليس إلا، وعندما عرف مني شخصيا، لان هناك اتصال ودردشة دائرة بيني وبينها، حتى الساعة الثامنة والنصف، قالي لو سمحت يا النور اديني رقم تليفون والد إسلام، فعلا أخدت التليفون وسلمته للأخ البرنس، وفعلا اتصل على والد زوجتي، كان مرتبك جدا وذهب للبيت، ثم رد للبرنس بإن إسلام بخير، نائمة بس، كل الشي الدائر عن الأخ البرنس دي تعتبر شائعة وشي مو طبيعي، هي على قيد الحياة ونتمنى لها الصحة والعافية، ما حصل في الفيس لا أساس له من الصحة».

فتاة الاستوب السودانية تطلب الطلاق من زوجها

وكانت خرجت فتاة الاستوب، في مقطع فيديو تطلب فيه الطلاق من زوجها بعد أسبوعين زواج، موضحةً حقيقة الأمر: «بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق، النور سافر بلده العباسية، انبهر لما شاف الهدايا والقروش، اللي تقدمت لنا، انبهر بها وسافر، النور أكبر زوج كذاب وقال إنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة».