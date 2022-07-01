عرضت نفسها للزواج.. لماذا طلبت فتاة الاستوب السودانية الطلاق بعد أسبوعين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مايو الماضي من العام الجاري، أثارت فتاة سودانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ ظهرت في أحد الشوارع العامة، رافعةً لافتة في منتصف الشارع، تُعلن خلالها عن رغبتها في الزواج، مدونةُ على اللافتة إنها لا تمانع تعدد الزوجات، وعُرفت حينها الفتاة بـ فتاة الاستوب السودانية، وبعد الزواج خرجت مجددا تثير الجدل بطلبها الطلاق عقب هروب الزوج واكتشافها زواجه من 3 سيدات غيرها.

فتاة الاستوب السودانية: الزوج هرب بعد أسبوعين

وخرجت فتاة الاستوب السودانية، في مقطع فيديو لا يتجاوز مدته دقائق، تطلب الطلاق من زوجها، عبر حسابها، إذ ظهرت في حالة لا يُرثى لها، مرتدية كمامة واقية، وتقول خلال الفيديو: «بعد اللي حصل منك، ما أظن استمر معك، فإن شاء الله لما تجي الخرطوم، حنبدأ إجراءات الطلاق، النور سافر بلده العباسية، انبهر لما شاف الهدايا والقروش، اللي تقدمت لنا، انبهر بها وسافر، النور أكبر زوج كذاب وقال إنه متزوج امرأة واحدة وزوجته موافقة على زواجنا.. الحقيقة النور متزوج ثلاثة وأنا الرابعة».

«فتاة الاستوب»: زوجي ما دفع مهر

وأشارت فتاة الاستوب السودانية إسلام محمد، خلال حديثها، عن زوجها: «أنا من يوم الزفاف قاعدة في بيتنا انتظرناه تاني يوم ما جه، يعني هو لحد اللحظة ما دخل علي، والدته طلبت فطور العريس وابنها ما دفع مهر، أنا قلت عاوزة زوج يسترني، رجل سترة، وأنت رجل فضيحة، تقول زوجتي تكذب وأنت كذاب».

قصة فتاة الاستوب

وكانت وقفت فتاة سودانية في منتصف الشارع، بيدها لافته تعرض نفسها للزواج، مدون عليها: «عايزة عريس.. أرغب في الزواج وأقبل بالتعدد»، مُرفقة رقم هاتف مع اللافتة، إذ عرفت بـ فتاة الاستوب السودانية.

وبعد خروجها لطلب الزواج، حققت إسلام محمد هدفها ومرادها، وكانت تزوجت وأقامت حفل زفافها في صالة أفراح في العاصمة الخرطوم، إذ أحيا الحفل الفنان السوداني الشهير كمال ترباس دون أي مقابل، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطع فيديو للعروس أظهرها بالفستان الأبيض مع عريسها.