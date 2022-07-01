عزت أبو عوف في عيون شقيقته: أبويا الثاني وكان مُحب للحياة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

علاقة من نوع خاص جمعت بين الفنانة مها أبو عوف، وشقيقها عزت أبو عوف، التي عرفها الوسط الفني بأكمله والجمهور، منذ بداية ظهورهما في فرقة الـ «فور إم»، التي أسسها في سبعينيات القرن الماضي، مع شقيقاته الأربعة «منى، مها، منال، ميرفت»، تلك الفرقة الغنائية التي استمرت طيلة 13 عامًا، وقدمت الفرقة عددا من الألبومات.

ويتزامن اليوم 1 يوليو، مع ذكرى وفاة الدكتور والفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في عام 2019، لذا يُقدم «هُن» لقطات من علاقته بشقيقته الفنانة مها أبو عوف.

مها أبو عوف: عزت فنان مميز له طبعه الخاص

كانت الفنانة مها أبو عوف، استقبلت شقيقها الفنان عزت أبو عوف، خلال برنامج تلفزيوني من تقديمها، بكل حفاوة، وتحدثت عن علاقتها به، أمام ملايين من المتابعين والجمهور، إذ قالت: «النهاردة بالذات، مش موجودة معاكوا بصفتي مها أبو عوف الممثلة أو المذيعة، لكن بصفتي مها الابنة موجودة علشان أقول لأمي قد ايه أنا بحبها، وهفضل هحبها، وبحب أخويا اللي بعتبره سندي وأبويا الحالي وضهري وصاحبي وحبيبي وكل حاجة في الدنيا دي كلها».

مها أبو عوف تتحدث عن شقيقها: كريم وحنين

أيضا تحدثت الفنانة مها أبو عوف عن شقيقها، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، وسرد كواليس وأسرار من حياته وشخصيته، إذ قالت: «عيد ميلاده كان من أجمل الأعياد، بنكون في العجمي بشهر أغسطس، كل الأحبة والأصدقاء و الزمايل، بيكون محفل فني وحدث الناس بتستناه، علاقتنا مميزة جدا، عزت بني آدم طيب جدا وجميل وقلبه حنين وعاطفي وخير وكريم وبيحب الحياة، القرش اللي كان بيجيله بيستمتع بيه ومبيحوش، كان مبزر جامد، كل اللي كان نفسه فيه عمله».

كما تطرقت الفنانة مها أبو عوف، إلى الحديث عن الأيام الأخيرة في حياة في أيام عزت الاخيرة، في حياة شقيقها، والإشاعات التي كانت تتسبب في الضيق والحزن داخل قلبه: «كانت طلعت إشاعة بتقول احرقولي الأفلام بتاعتي ومش عايزها، كانت إشاعة بشعة، وده كان مزعله جدا، بقول لجمهوره إنه محصلش، كان فخور بكل دور عمله، إنه فنان مميز وله طبعه الخاص».