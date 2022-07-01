الامارات | غيرة أصدقاء تدفع يابانيا لقتل زميله في العمل بالقوس والنشاب

شكرا لقرائتكم خبر عن غيرة أصدقاء تدفع يابانيا لقتل زميله في العمل بالقوس والنشاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على رجل يبلغ من العمر 25 عامًا بالسجن 19 عامًا لقتله زميله في العمل باستخدام قوس ونشاب، وذلك بدافع الغيرة على صديقه، فعلى ما يبدو أن ضحيته كان ودودا مع صديقه وخاف أن يخسر صداقته.

كان كوتا ميزوغوتشي صديقًا لضحيته، ريو أوبيكا البالغ من العمر 27 عامًا، منذ عام 2012 عندما التحقا بنفس المدرسة الثانوية الفنية. وأصبحا زملاء عمل في أغسطس 2020، بعد أن قدم ميزوغوتشي، أحد سكان محافظة كاغاوا جنوب اليابان، ضحيته إلى شركته.

لكن الصداقة تحولت لاحقا إلى تنافس. عندما بدأ ميزوغوتشي يشعر وكأنه يتنافس مع زميله لجذب الانتباه، دعا الشاب البالغ من العمر 25 عامًا أوبيكا إلى منزله في 20 يونيو من العام الماضي وأطلق عليه سهامه في رأسه، وفقًا لإذاعة NHK الوطنية.

وفي اليابان، حيث يُحظر تمامًا حيازة السلاح، تتبع هذه القضية اتجاهًا لوقوع حوادث خطيرة تشمل الأقواس، والتي لم تكن غير قانونية حتى مارس.

وفي يونيو 2020، قتل طالب جامعي يبلغ من العمر 23 عامًا ثلاثة من أفراد عائلته جميعًا بقوس ونشاب. في يوليو من نفس العام، حاولت امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا استخدام قوص ونشاب على زوجها بينما كان نائمًا، وبالكاد أخفقت في إصابة رأسه. وبعد شهر، أطلقت امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا النار على أخصائية اجتماعية كانت تزور منزلها .

و لم تكن الأقواس النشاب مشمولة في السابق بقانون السيطرة على السيوف والأسلحة النارية اليابانية، ولكن في يونيو من العام الماضي، نجحوا في تمرير قانون جعل حمل الأسلحة غير قانوني دون تصريح. الآن، يجب على أولئك الذين يبحثون عن الأقواس النشاب تلبية العديد من المتطلبات قبل وضع أيديهم على قوس ونشاب.

يجب أن يكون المتقدمون أكثر من 18 عامًا وليس لديهم سجل جنائي. وتمت الموافقة على التصاريح لأغراض محددة فقط ، مثل رياضة الرماية أو مراقبة الحيوانات المرخصة. يمكن أن يؤدي امتلاك قوس ونشاب بدون ترخيص إلى دخولك السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 500000 ين (3702 دولارًا أمريكيًا).

وقال جونيتشي أراي ، مدير المبيعات في متجر للأسلحة، إن الوقت ما زال مبكرا بعد الحظر لمعرفة ما إذا كانت هذه القيود تعمل على منع الناس من شراء الأسلحة. ولكن قبل القيود ، قال إن شركته باعت ما بين 10 إلى 20 قوسًا في الشهر.

وقال لـ VICE World News: "في الوقت الحالي، نتلقى حوالي أربعة أو خمسة طلبات للحصول على أقواس في الشهر، لكن لا يزال يتعين عليهم الحصول على هذه التصاريح لشراء الأسلحة". وقال: "إنه سلاح مختلف تمامًا ، ولكن الغرض هو نفسه إلى حد كبير - التصويب على هدف والاستمتاع بممارسة الرماية." وفقًا لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، بدأ ميزوغوتشي بالبحث على الإنترنت عن أسلحة فتاكة - مثل البارود و السموم العصبية - التي تثبت للمدعين العامين أن جريمته كانت مع سبق الإصرار. ووجدت الشرطة أيضًا أنه في صباح يوم القتل، قام ميزوغوتشي بمسح موقع في غابة قريبة لإلقاء جثة زميله في العمل، وهي جريمة تم اتهامه بها أيضًا.

كما دفع ميزوغوتشي، الذي اعترف بجرائمه، لوالدي ضحيته 30 مليون ين (221.967 دولارًا) كتعويض عن قتل ابنهما.

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