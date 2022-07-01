الامارات | ماهي قصة «ملكة العملة الرقمية».. المرأة الوحيدة في قائمة «اف بي اي»

شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي قصة «ملكة العملة الرقمية».. المرأة الوحيدة في قائمة «اف بي اي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت السلطات في الولايات المتحدة امرأة بلغارية، تُعرف بلقب «ملكة العملة الرقمية»، ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) لأكثر عشرة أشخاص مطلوب القبض عليهم.

وتسعى السلطات الأميركية لاعتقال روجا إغناتوفا، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات من عمرها، لدورها المزعوم في إدارة عملية احتيال لعملة مشفرة عُرفت باسم «وان كوين» OneCoin.

ويتهم المحققون الفيدراليون المرأة الهاربة باستخدام المخطط للاستيلاء على أكثر من 4 مليارات دولار من ضحاياها.

وفي عام 2014، بدأ القائمون على المخطط يعرضون تقديم عمولة للمشترين إذا باعوا عملة «واين كوين» للمزيد من الناس.

لكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يقولون إن العملة كانت عديمة القيمة ولم يتم حمايتها من خلال تقنية «سلسلة الكتل» blockchain المستخدمة مع العملات المشفرة الأخرى.

ووفقا لادعاءات أدلى بها المدعون الفيدراليون، كان الأمر عبارة عن مخطط احتيال في ثوب عملة مشفرة.

وقال داميان ويليامز، المدعي الفيدرالي الأعلى في مانهاتن: «لقد حددت توقيت مخططها بشكل مثالي، مستفيدة من التكهنات المحمومة للأيام الأولى للعملات المشفرة».

وعرض إشعار للمكتب، نُشر يوم أمس الخميس، مكافأة قدرها 100 ألف دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على إغناتوفا، التي وُجّهت إليها في عام 2019 ثماني تهم، تشمل الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية، بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»

يذكر أنها المرأة الوحيدة في قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر عشرة أشخاص مطلوبين، وشوهدت إغناتوفا آخر مرة على متن رحلة جوية من بلغاريا إلى اليونان في عام 2017

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news