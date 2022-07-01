الامارات | عرض بالملايين لأسرة نيرة طالبة المنصورة وهذا رد العائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض بالملايين لأسرة نيرة طالبة المنصورة وهذا رد العائلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أسرة نيرة طالبة جامعة المنصورة، التي قتلت على يد صديقها وجود رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة نظير فك رقبة للإعفاء عن محمد عادل القاتل.

وقامت شقيقة المجني عليها، بنشر رسائل عبر صفحتها الشخصية، حيث احتوت على عدد من العبارات التي تبرر دفع الدية لأهل نيرة طالبة جامعة المنصورة، وهي: نيرة عند ربنا ومش هتستفاد حاجة لما المتهم يتعدم.

وتضمنت الرسائل التي نشرتها شقيقة المجني عليها، عبارات: مافيهاش حاجة كل الناس بتعمل كده وتبقى دية على روح نيرة، وأهو أهلها يسيبوا البيت ويبعدوا عن الذكريات، ويجيبوا شقة في القاهرة، ولايزودوا المبلغ وتبقى دية مش قصاص.

وكانت هدير أشرف شقيقة نيرة، نشرت عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، الرسائل والعرض المالي الكبي، مقابل فك رقبة القاتل محمد عادل، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي، وتحديد جلسة عاجلة هذا الشهر للتصديق على الحكم.

وأكدت شقيقة نيرة رفض الأسرة لهذا العرض، قائلة: أدلة تثبت إننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا، لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملىء الأرض ذهب.. القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله،بحسب موقع «القاهرة 24».

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