بعد علاقة استمرت لـ5 أعوام.. خطوبة تايلور سويفت وجو ألوين في «سرية تامة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من جديد عادت أخبار خطبة النجمة الأمريكية تايلور سويفت للممثل جو ألوين، تتصدر الأخبار والساحة الفنية،رغم تفضيلها عدم الحديث عن تلك القصة والتزام الصمت، إذ طلب الأخير الزواج منها قبل أشهر.

خطوبة تايلور سويفت وجو ألوين

ووفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، نقلا عن مصادر مقربة، فأنه تمت خطبة الفنانة والمغنية تايلور سويفت وجو ألوين، بحضور المحيطين بها والمقربين إليهما من الأصدقاء والعائلة، إذ كانت فضلت الفنانة هي وأسرتها الاحتفاظ بخبر الخطبة وسط تكتم تام وسرية، بينما لا تفضل الظهور بخاتم الخطبة أمام عدسات الكاميرات والأضواء، ولم يتم الاعلان والكشف عن تفاصيل حفل الزفاف حتى الآن.

تايلور سويفت تتحدث عن ارتباطها

الفنانة المغنية تايلور سويفت، تحرص على عدم الظهور رفقة حبيبها أمام العدسات والكاميرات، رغم انتشار الشائعات التي تعود لعام 2017، بوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما، وسبق وتحدثت عن قصة ارتباطها من جو ألوين، خلال استضافتها في برنامج: «أنا و جو نحب الأغاني الحزينة حقًا، لقد ارتبطنا دائمًا بالموسيقى، نكتب تلك الأغاني الحزينة، نحن فقط نحبها، ماذا استطيع أن أقوله؟ كانت مفاجأة أننا بدأنا الكتابة معًا، إنه دائمًا الشخص الذي يعرض لي أغاني الفنانين ثم تصبح أغنياتي المفضلة».

شائعات الارتباط تلاحق تايلور سويفت

تايلور سويفت، هي فنانة ومغنية أمريكية، للبوب الريفي، تبلغ من العمر 32 عاما، وحازت درجة الدكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة نيويورك عام 2008، كانت انتشرت العديد من الشائعات حول دخولها في علاقة عاطفية مع المغني جو ناس، والتي سرعان ما انتهت في العام ذاته، كما كانت دخلت في علاقة عاطفية أخرى مع الممثل جيك جيلنهال، عام 2010، ولكنهما انفصلا عام 2011.