غادة والي: مكاسب المرأة بعد 30 يونيو لم تكن منحة ولكنها حق مكتسب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات أنها واجهت تحديات كثيرة في فترة توليها الوزارة مشيرة إلى أن العائق الأساسي لأي تقدم كانت حالة الانفلات الامني الموجودة في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لافتة أن البلاد واجهت حوادث إرهابية وأن الشعب المصري صمد بصلابة أمام هذه الحوادث والهجمات.

مكتسبات المرأة لم تكن منحة لكن حق مكتسب

وأوضحت «والي» خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرأة المصرية كانت هي الأساس في ثورة 30 يونيو وكانت الصوت الأعلى والقلب الأشج‘ ووصفتها بأنها كانت المقاتلة عن هوية بلدها مشيرة إلى أن المكاسب التي حصلت عليها المرأة بعد 30 يونيو لم تكن منحة ولكنها انتزعتها بسبب صمودها منذ 25 يناير وتحملها لتبعات الاصلاح الاقتصادي ووقوفها إلى جانب الدولة في رحلة الاصلاح التي شهدت اجراءات قاسية مشددة على أنها تحملت الكثير ولا تزال تتحمل الكثير.

حرص الرئيس على تقدير المرأة

وأشارت غادة والي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقديره للمرأة منذ اليوم الأول له وحرص على تأكيد ذلك في كل مناسبة مؤكدة أنه أصبح لدينا لأول مرة بعد 30 يونيو سيدات في منصب محافظ و8 سيدات في منصب وزيرة مشددة على أن هذه المناصب لم تكن تسند لسيدات، علاوة على وجود المرأة في المجالس التشريعية والهيئات القضائية.