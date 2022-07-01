في ذكرى رحيله.. علاقة عزت أبو عوف ووالدته: «هي اللي جوزتني وعيطت يوم فرحي»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

استقبلته بحضن وقبلة على الجبين والخدين، وبتقديمه وصفت مشاعرها تجاهه، وسط تصفيق شديد منها ومن الجمهور المتواجد، داخل الاستديو، إذ ترجمت الفنانة مها أبو عوف، الحب الذي تكنه لشقيقها الفنان عزت أبو عوف، خلال استضافتها له على شاشة التلفزيون، وأمام الحضور داخل الأستديو، والجمهور داخل البيوت، ليحاول اخفاء الدموع التي سرعان ما ملأت عينه، هكذا كانت علاقة الأشقاء التي كانوا يكنوا بها لبعضهم البعض.

يتزامن اليوم 1 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف، الذي فارق الحياة، في عام 2019، بعد تعرضه لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، كواليس لقاء نادر جمع بين الفنان عزت أبو عوف، من تقديم شقيقته الفنانة الراحلة مها أبو عوف.

علاقة عزت أبو عوف ووالدته

تطرق الثنائي عزت أبو عوف وشقيقته مها، خلال الحلقة للحديث عن والدتهم، والذي سرعان مادخل في نوبة بكاء مستمرة بمجرد سماع اسمها، إذ قال: «ليا ست ستات، انتوا اخواتي 4، والله يرحمها زوجتي فاطيما وأمي، مش عايز أخليها غم من أولها، يمكن أمي هي أول واحدة عملت فيا حاجة جامدة أوي، علمتني ازاي أحب، كانت باستمرار العطاء، كانت تعلمني الحب وخلتني أحبكوا وأحب مراتي، أمي أنا كنت عندها فرخة بكشك، أي حاجة بتجيلي».

«كانت مطولالي شعري زي البنات»

«أنا الولد الوحيد على 4 بنات، كل حياتي كانت عبارة عن 6 ستات»، بتلك العبارة واصل الفنان عزت أبو عوف، الحديث عن علاقته بوالدته وشقيقاته وزوجته فاطيما، إذ تابع:« مفيش ست ولدتها إلا وجابت بنت، باستثناء ابن مها، أمي كانت مطولالي شعري زي البنات لمدة 4 سنين، وخدت علقة من والدي واتخانق معاها وقالها هتبقي طلقة بالثلاثة لو مقصتيش شعره».

«أمي هي اللي جوزتني فاطيما.. لقيت نفسي قاعد في الكوشة»

نصيحة هامة تلقاها الفنان الكبير عزت أبو عوف، من والدته فيما يخص الزواج، إذ قال: «ماما قالتلي لو هتتجوز اي حد من البنات اللي بيجولك البيت هنا، هتتجوز فاطيما، لان مفيش غيرها المؤدبة اللي تعرفها، وقد كان وأتجوزتها، مكنتش هي تمت 15، وأنا متمتش 19، قعدنا صحاب سنتين ومفيش نية للزواج، وفجأة لقيت نفسي أمي بتخطبهالي، وبعد 3 سنين لقيت نفسي قاعد في الكوشة وبتجوز، لغاية الوقت ده مكنتش هفكر اتجوز».

تحدث الفنان عزت أبو عوف، عن كواليس ليلة زفافه، خلال استضافته في البرنامج، إذ قال:«قعدت تحت رجل أمي وبعيط وبقولها مش عايز أسيبك».