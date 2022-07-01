نصائح يجب معرفتها لتجنب أضرار لحم العيد.. حافظي على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتهر عيد الأضحى بوجباته الدسمة التي يتناولها الكثيرون، كما تحرص السيدات وربات المنزل على تحضير العديد من الأصناف إلى أسرهن ويأكلها معظمهن دون النظر إلى عواقبها الصحية أو تحديد كمية مناسبة، ما يؤثر سلبيًا على صحة الأسر المصرية، وتحدث العديد من المشكلات الصحية الوخيمة، وبدلًا من استكمال فرحتهم بأيام عيد الأضحى، سرعان ما تتغير حياتهم بسبب أخطاء دون علم منهم.

ويقدم «هن» في الموضوع الآتي، مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها عند تناول اللحوم، لتجنب الإصابة بأضرارها وذلك وفقًا لـ«سكاي نيوزعربية».

- احرصي على ازالة الدهون الموجودة في اللحوم، قبل تجهيزها إلى الطهي.

- اهتمي جيدًا بتنظيف الأضاحي، بالإضافة إلى ضرورة تقطيعها وحفظها جيدًا للتجميد.

- يلزم وضع اللحوم في المبرد فور تقطيعها مباشرًة حتى لا تكون أنواع من البكتيريا عليها.

- يفضل تقطيع اللحوم التي ترغبين في تجميدها إلى قطع صغيرة حتى يسهل عملية التجميد.

- تجنب تمامًا رش ملح الطعام على اللحوم عند تجهيزها إلى التجميد.

- احرصي على تطهير السكين وأدوات تجهيز اللحوم عند الاستخدام.

- يفضل طهي اللحوم جيدًا مع التأكد أن درجة الحرارة فوق الـ73 درجة مئوية حتى تتخلصين من البكتيريا التي يمكن أن تتواجد بداخلها.

- يفضل عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم حتى لا تسبب مشكلة للجهاز الهضمي.

- احرصي على عدم ترك اللحوم المطبوخة في أجواء المنزل، نظرًا لأنها تعزز تكاثر الميكروبات داخلها، لذا يلزم حفظها في الثلاجة مباشرًة.

- احرصي على وضع البقدونس المفروص أسفل قطع اللحوم حتى يساعدك في التخلص من الدهون التي تحتوي عليها.

- يفضل الابتعاد عن تناول المكونات الداخلية من الذبائح مثل الممبار، الكلاوي، نظرًا لأنها تحتوي على قيمة غذائية قليلة فضلًا على أنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون.