الامارات | يصطاد فريسته بطريقة مخيفة.. اكتشاف نبات مرعب "يأكل اللحوم"

شكرا لقرائتكم خبر عن يصطاد فريسته بطريقة مخيفة.. اكتشاف نبات مرعب "يأكل اللحوم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ربما يبدو وجود نبات آكل للحوم كأنه شيء من الخيال العلمي، لكنه موجود بالفعل ويميل إلى أكل الحشرات والحيوانات الصغيرة، وحدد العلماء نوعًا جديدًا غريب المظهر يُعرف باسم "Nepenthes Pudica" يحبس فريسته بطريقة فريدة من نوعها بين هذه الأنواع من النباتات.

يُعرف هذا النبات الذي تم تحديده حديثًا باسم نبات القاذف للأوراق المعدلة التي يطلق عليها مصائد "pitfall" التي تنشرها للقبض على الفريسة، وتتميز بتجويف منتفخ عميق يحتوي على سائل هضمي في الأسفل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يقول عالم النبات مارتن دانكاك من جامعة "Palacky Olomouc" في جمهورية التشيك، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، في بيان: "وجدنا نبات يختلف اختلافًا ملحوظًا عن جميع الأنواع الأخرى المعروفة، فعادة ما تنتج نباتات القاذف مصائد مطاردة فوق الأرض على سطح التربة أو على الأشجار بحيث يتم سحب الحشرات وحصرها، ثم تذوب الحشرات في العصارات الهضمية في قاع التجويف".

وأضاف "يختلف N. Pudica عن النباتات الأخرى المماثلة التي لاحظها علماء النبات لأن مصائدها المزروعة تقع تحت الأرض، ويضع هذا النوع أباريقه التي يصل طولها إلى 11 سم تحت الأرض، حيث تتشكل في تجاويف أو مباشرة في التربة ويصطاد الحيوانات التي تعيش تحت الأرض، وعادة ما يكون النمل والعث والخنافس".

يمكن اعتبار استراتيجية الحياة لـ Nepenthes Pudica بمثابة تكيف تطوري مفيد، ويقول الباحثون في ورقتهم المنشورة في مجلةPhytoKeys، إنه تم اكتشاف هذا النوع لأول مرة في عام 2012 في جزيرة بورنيو في مقاطعة شمال كاليمانتان الإندونيسية، خلال رحلة إلى المنطقة، ومع استمرارهم في استكشاف تلك المنطقة والعثور على المزيد، أدركوا في النهاية أنهم اكتشفوا نوعًا جديدا من النباتات.

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