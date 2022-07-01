الامارات | أين تذهب ؟

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحلة إلى أعماق المحيط في مطعم «أونلي بلو»

«أونلي بلو» هو أحدث مطاعم جزر المالديف، حيث ندعوك إلى تناول العشاء في رحلة تغوص فيها إلى أعماق المحيط، ويُعدّ المطعم، الذي افتتح في 13 يونيو 2020، أحد أكثر المنافذ جذباً للسياح في المنطقة، مع تصميمه الغارق في درجات اللون الأزرق الساحر، حيث تتدفق فيه الحياة البحرية الملوّنة لخوض تجربة تناول طعام فريدة تبقيك على تواصل مع الطبيعة ومع أحبائك ممن يشاركونك هذه التجربة. ويمكن للزوّار الوصول إلى المطعم من خلال قطع رصيف خشبي يربط بين منتجعي الجزيرة «منتجع أوبلو سيلكت لوبيجيلي» و«منتجع أوبلو إكسبرينس إيلافوشي»، ليصلوا بعد ذلك إلى مسافة 6.8 أمتار تحت مستوى سطح البحر، حيث يجد الزوّار ترحيباً يليق بهم مع تقديم المقبلات والنبيذ الفوار.

ويتمتع مطعم «أونلي بلو» بمظهر تغمره الألوان والأنماط والأقمشة التي قد اختيرت بعناية كي تكمل الصورة الخلابة للمحيط، وقد كان لتصميم المطعم على شكل حدوة حصان الفضل كي تتمتع كل طاولة بإطلالتها الخاصة التي تطل على الشعاب المرجانية، ويُعدّ المطعم بمساحته التي تبلغ 190 متراً مربعاً، ويضم 46 مقعداً أكبر مطعم تحت سطح المحيط في جزر المالديف.

وفي ركن من أركان المطعم نرى أطباق المقبلات اللذيذة والأطباق الرئيسة وقد تكدست على الرانتانغ (الحوامل الخشبية) الموضوعة على الطاولات، وكأنها برج طهي قد صُمم خصيصاً ليضيف عنصراً من الدهشة والجمالية إلى أعين الزوّار.

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