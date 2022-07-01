الامارات | رحلة بين 6 قارات في بيت الحكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة بين 6 قارات في بيت الحكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف قسم «القارئ الصغير» الذي صمم لتقديم الفعاليات التعليمية للأطفال في «بيت الحكمة»، المخيم الصيفي 2022 تحت عنوان «رحلة حول العالم»، لإثراء القدرات الفكرية والإبداعية للأطفال المشاركين من خلال باقة من الجلسات القرائية التي سيشارك فيها الأطفال بآرائهم حول القصص، التي تثري مخيلتهم وأفكارهم بكنوز العالم الثقافية والتاريخية، إضافة إلى ورش عمل تنمي مهاراتهم ومعارفهم حول مختلف المواضيع، علاوة على العروض الحية و التجارب التفاعلية، على مدار يوليو الجاري وأغسطس المقبل، تزامناً مع الإجازة الصيفية.

ويتيح «المخيم الصيفي» في «بيت الحكمة» للأطفال من الفئة العمرية 5 – 12 عاماً خوض مغامرات شيّقة حول العالم، مع لعبة جوازات السفر التي تحاكي رحلة السفر الحقيقية من خلال حصول الطفل على ختم يثبت سفره الافتراضي إلى كل بلد يتعرف عليه في المخيم؛ في تجربة فريدة يتعرفون خلالها على الثقافات، والعادات، واللغات، والمأكولات، والمعالم التي تمتاز بها 16 دولة مختارة حول العالم، بالإضافة إلى خصائصها الجغرافية، والحياة النباتية والحيوانية فيها.

وعلى مدار شهرين سيُبحر المستكشفون الصغار مع ثقافات دول في ست قارات. وسيتضمن «المخيم الصيفي» باقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية، التي تثري تجربة المشاركين الصغار، منها صنع «صائد الأحلام»، والاستماع إلى فنانين أثناء عزفهم على آلات موسيقية عدة مثل الربابة والأكورديون، والقيام بجولة افتراضية في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي، وتصميم أنماط الفسيفساء، وتعلم تصاميم فن الرمال الملونة «الرانغولي»، والتعرف على تقاليد فنون رقص الـ«كابويرا» البرازيلية.

الأنشطة تتضمن جولة افتراضية في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي.

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