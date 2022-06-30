محمد الشرنوبي يرد على أحاديث انفصاله عن راندا رياض: ليه أتقارن بجوني ديب؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ما زال الثنائي محمد الشرنوبي وراندا رياض مديرة أعمال النجمة أنغام يشغلان حديث مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي المختلفة، ورغم من انفصال الثنائي في هدوءٍ تام، فإن هناك الكثير من الشائعات التي تؤكد على وجود خلافات بين الثنائي، والتي وصلت حد المحاكم، ولكن خرج محمد الشرنوبي عن صمته مؤكدًا عدم وجود مشكلات بينه وبين طليقته.

أول رد من محمد الشرنوبي عقب انفصاله

وقال محمد الشرنوبي، خلال لقائه مع «عرب وود»، إنّه يكن الاحترام والتقدير إلى طليقته راندا رياض، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي مشكلات بينهما «مفيش أي حاجة حصلت بيني وبين راندا، هي بنت زي القمر وزي الفل»، مضيفًا أنه لم تتطور المشكلات بينهما حتى يصل به الحال إلى مقارنته بجوني ديب «محصلش بينا حاجة تخليني اتقارن بجوني ديب».

انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

وفي شهر مارس الماضي، انفصل الثنائي الفنان محمد الشرنوبي وراندا رياض بعد زواج استمر لمدة تقرب من عام ونصف، بعد إجرائهم العديد من المحاولات لباقائهما معًا ونجاح العلاقة لكن دون جدوى، وحدث الانفصال في هدوء تام والتزم الثنائي الصمت، وحذف كل منهما الصور التي تجمعهما معًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان آخر ظهور اجتمع به الثنائي معًا، كان خلال عرض فيلم «فرق خبرة»، بمشاركة الفنانة هدى المفتي، كما أنه كان آخر عمل فني شاركت به الفنانة دلال عبدالعزيز، لكن لم تشارك راندا رياض زوجها حضور العرض الأول لفيلمه، على الرغم من حرصها الشديد على تقديم الدعم له، ومساندته في اختيار أعماله الفنية، لكن عدم حضورها عرض الفيلم كان بمثابة تأكيد أن الخلافات بسبب الغيرة من مشاركته العمل لإحدى الفنانات.