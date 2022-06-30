أمينة شلباية: بقدم محتوى الإتيكيت من زمان.. والسوشيال ميديا مش مزعلاني

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت أمينة شلباية، خبيرة البروتوكول والإتيكيت، إنها على مدار برامجها التلفزيونية تقدم أعمالا عن الإتيكيت: «كنت بستضيف خبراء يتكلموا عن الإتيكيت ومكنتش أنا اللى بتكلم، وفي رمضان قررت أركز أكتر على الإتيكيت وقدمت محتوى على السوشيال ميديا».

متابعو شلباية يطالبونها بمواصلة العمل في الإتيكيت

وأوضحت «شلباية» في تصريحات تلفزيونية، أن العديد من المتابعين لها على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي يطالبونها باستكمال المحتوى الذي تقدمه: «بيقولوا لي أولادنا وبناتنا بيتعلموا منك الإتيكيت وبدأوا يطبقوا اللى اتعلموه في البيت في كل حاجة من أكل وشرب ولبس وطريقة تعامل، ود الهدف الحقيقي للمحتوى اللى بقدمه إنى أساعد الناس تتعلم إتيكيت صح».

شلباية: المتابعون يستفيدون من المحتوى بغض النظر عن رأي السوشيال ميديا

وأشارت «شلباية» إلى أن هناك العديد من المتابعين يستفيدون من المحتوى المقدم بغض النظر عن ما يقال على السوشيال ميديا، مشيرةً إلى أنه يسهم في نشر المحتوى بشكل أكبر، مضيفة «لما بشوف الفيديوهات اللى فيها كلام الناس على المحتوى اللى بقدمه بضحك، وللأسف الوعي عندنا قليل ومفيش عتاب على اللى بيتريق».

وأكدت أمينة شلباية، خبيرة البروتوكول والإتيكيت، أنها بدأت برامج الموضة والإتيكيت منذ فترة طويلة «مع الوقت هيبقى فيه تحسن ووعي بين الناس، وطول ما فيه وعي هيبقي في تطور وهنبقى أحسن».