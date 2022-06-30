طريقة عمل اللحمة الباردة مثل المطاعم.. «السر في التتبيلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللحمة الباردة من أكثر ما يبحث عنه السيدات وربات المنزل خلال الفترة الحالية، نظرًا لمذاقها الشهي الذي يتعلق به الكثير من البيوت المصرية، ما يجعل السيدات وربات المنزل يتفنن في طرق تحضيرها ويبدعن في الوصفات المختلفة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأن في الابتعاد عن الأصناف التقليدية.

مكونات عمل اللحمة الباردة

ويقدم «هن» في الموضوع الآتي، طريقة عمل اللحمة الباردة، وفقًا لخبيرة الطبخ سالي فؤاد عبر برنامجها «حلو وحادق»، المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة.

المقادير

- عرق اللحمة الفلتو.

- ملعقة صغيرة ملح وفلفل.

- 4 فصوص ثوم مفرومة.

- 2 بصلة كبيرة مفرومة.

- ملعقة صغيرة بهارات.

- كوب ماء دافيء.

- ربع كيلو بصل مقطع كاروهات.

- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

- مكعب مرقة لحمة.

خطوات تحضير اللحمة الباردة

- أولًا، ابدأي في تثقيب لحم الفلتو، ثم لفيه جيدًا بخيط رفيع.

- ضعي عرق اللحمة الفلتو داخل التتبيلة، التي تحتوي على الثوم، البصل المفروم، الملح، البهارات، والفلفل، بالإضافة إلى جوزة الطيب.

- احرصي على إدخال التتبيلة في الثقوب التي صنعتيها داخل العرق.

- أحضري كيس من النيلون، ثم ضعي العرق إلى داخله لمدة تتراوح من ساعتين إلى ثلاث، كما يفضل وضعها لمدة ليلة كاملة حتى تحصلين على المذاق الشهي الذي ترغبيه.

- لفي عرق اللحمة الباردة من خلال استخدام ورق من الفويل، مع الحرص على دهنه من الداخل بزيت الزيتون، ثم لفيه جيدًا بطريقة محكمة حتى لا تخرج السوائل منه.

- ادخل المكونات إلى الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ساعة، مع الحرص على المحافظة على السوائل.

- قدمي الوجبة إلى أسرتك ساخنة.

طريقة عمل اللحمة الباردة مع الخضار

تعتبر طريقة عمل اللحمة الباردة مع الخضار من الوجبات الشهية التي يكثر تحضيرها في البيوت المصرية، نظرًا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، لذا يوضح «هن» في الموضوع الآتي طريقة عمل اللحمة الباردة مع الخضار وفقًا لخبيرة الطبخ نجلاء الشرشابي عبر برنامج «نجلاء في المطبخ» المذاع على سي بي سي سفرة.

المكونات

- عرق لحم فلتو.

- زيت ذرة.

- فصوص ثوم.

- بهارات.

- ملعقة ملح.

- ملعقة فلفل أسود.

- جزر.

- بسلة.

طريقة التحضير

- اصنعي ثقوب في عرق لحم الفلتو، ثم لفيه جيدًا بخيط.

- ابدأي في تشويح اللحم داخل زيت الذرة، ثم ضعي عليها الحبهان، البهارات، الملح، والفلفل.

- ضعي الخضار على اللحم.

- امزجي الخليط في قالب جيدًا، ثم غطيه بفويل حراري.

- ادخلي القالب إلى الفرن حتى ينضج.

- جهزيه إلى التقديم.