أفضل قطعة لحم للبفتيك وسر نجاح الوجبة.. «هتعمليه أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تزامنًا مع أيام عيد الأضحى المبارك الذي يتميز بحرص السيدات على تحضير العديد من الوجبات التي تحتوي على اللحوم بطرق شهية ومختلفة، وعادة لا تخلو من عمل البفتيك، لذا تبدأ السيدات في البحث عن أفضل قطعة لحم للبفتيك حتى يحصلن على مذاقه الشهي التي تفضله أسرهن في المطاعم.

أفضل قطعة لحم للبفتيك

بحسب خبراء الطبخ في سي بي سي سفرة، يوضح «هن»، أفضل قطعة لحم للبفتيك بالإضافة إلى طرق تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

أكد خبير الطبخ الشيف شربيني عبر برنامجه «الشيف» المذاع عبر فضائية سي بي سي سفرة، أن أفضل قطعة من اللحم عند تحضير البفتيك تتمثل في منطقة الصدر، الفخذ، بالإضافة إلى لحم البطن فضلًا على أنه يمكن استخدامها عند تحضير كباب الحلة أيضًا.

مكونات عمل البفتيك

- لحم بفتيك.

- ثوم.

- بصل.

- بقسماط.

- ملح.

- فلفل أسود.

- خل.

- بيض.

- دقيق.

خطوات التحضير

- بعد تحديد شرائح اللحم، جهزيها للتبيل من خلال وضعها داخل الخل، الفلفل الأسود، الملح، والثوم، ثم اتركيها داخل الثلاجة لمدة ساعتين.

- امزجي شرائح اللحم مع البيض، الدقيق، ثم ضعيها في البقسماط.

- ابدأي في قلي البفتيك داخل الزيت على نار متوسطة حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

- جهزيه إلى التقديم.

- يمكنك تزيينه من خلال رشه بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل طاجن رول البفتيك

المقادير

- بفتيك.

- بصل.

- بطاطس.

- كوسة.

- جزر.

- فلفل ألوان.

- طماطم.

- زيت زيتون.

- ملح.

- فلفل.

- ثوم.

طريقة التحضير

- في مقلاه على نار متوسطة ضعي كمية مناسبة من الزيت، البصل، الثوم، والزعتر.

- ضعي بها الكوسا المفرومة، البطاطس والجزر المبشور.

- ابدأي في فرد اللحم حتى يكون جاهز للحشو من الداخل.

- ضعي الحشو المجهز بداخل اللحم ثم لفيه جيدًا.

- أحضري طاجن مناسب للكمية، ثم ادهنيه بكمية قليلة من الزيت.

- ابدأي في وضع الجزر، الكوسا والبطاطس داخل الطاجن.

- ضعي لفائف اللحم أعلى الخضار المبشور.

- ضيفي بشر الطماطم من على الوجه.

- أدخلي المكونات إلى الفرن المجهز.

- جهزيها إلى التقديم.

أسرار نجاح البفتيك مثل المطاعم

- يفضل اختيار قطع اللحم من وش الفخذة.

- يفضل تقطيع اللحوم عند احتواءها على دهون.

- يفضل تقطيع البصل حلقات وعدم الفرم في الكبة الكهربائية.

- يفضل تحمير البفتيك داخل مقلاه من الحديد أو الألومنيوم.

- يفضل قلي البفتيك على نار متوسطة أو أعلى درجة.

- احرصي على عدم التخلص من البقسماط على البفتيك.

- ضعي ماء البصل على البفتيك وضعيه في الثلاجة.