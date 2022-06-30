الامارات | قناديل البحر تحتل شواطئ مدينة مصرية وتجبر المصطافين على المغادرة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن قناديل البحر تحتل شواطئ مدينة مصرية وتجبر المصطافين على المغادرة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غزت قناديل البحر منذ صباح اليوم الخميس، المياه وشواطئ مدينة بورسعيد المصرية، حيث كان هناك انتشار كبير لذلك المخلوق البحري على الرمال والمياه المتاخمة للشاطئ، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من المصطافين عن نزول المياه ومغادرة الشاطئ.

وفوجئ المصطافون ورواد شاطئ بورسعيد عند نزول البحر، بوجود لسعات تصيب الجسد، نتيجة تواجد القناديل بصورة كبيرة في المياه، بسبب وجود أعداد كبيرة من قناديل البحر بالمياه ثم خروجها إلى الشاطئ مع الأمواج، وهو ما تسبب في عزوف المصطافين عن السباحة.

وتتزايد ظاهرة القناديل خلال شهر يوليو بشكل كبير، وذلك بالتزامن مع موسم السردين الذي يتغذى عليه القنديل، ويتسبب في قلة عدد المصطافين، نتيجة عدم قُدرتهم على تحمل ألم إصابة القنديل، كما حرص بعض الأطفال على اللعب مع القناديل التي خرجت مع الأمواج من خلال دفنها في الرمال.

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