الامارات | الكويت..سكرتيرة عربية تتهم سفير دولة إفريقية بالتحرش

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..سكرتيرة عربية تتهم سفير دولة إفريقية بالتحرش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدمت سكرتيرة تعمل في إحدى السفارات الإفريقية في الكويت إلى المخفر ببلاغ عن تعرضها لخدش حيائها وهتك عرض.

واتهمت السكرتيرة السفير الإفريقي باستدراجها إلى مكتبه، وأنه أمسك يدها واحتضنها.

وأفادت مصادر أمنية لصحيفة «الراي» أنه «تم تسجيل قضية بالواقعة التي أمرت النيابة العامة بتصنيفها جناية هتك عرض، وأنه سيتم إبلاغ وزارة الخارجية بتقرير عن الواقعة».

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