الامارات | حقيقة "اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" بالعراق

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة "اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا مصورا يظهر تدفق المياه من الأرض مع الإشارة إلى أنه يعود لـ"اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار" سيؤدي إلى إنهاء "مشكلة التصحر والجفاف" في البلاد.

إلا أن هذا غير صحيح لإن مقطع الفيديو قديم وليس له علاقة بالعراق، بل هو في السعودية، وفقا لما أكده موقع "التقنية من أجل السلام" المعني بمتابعة وكشف الأخبار المزيفة.

وأشار الموقع إلى أن الفيديو، الذي حصل على آلاف المشاهدات وتداوله المستخدمون في العراق على نطاق واسع، قديم وسبق أن تم نشره في الأول من أبريل الماضي من قبل حساب على "تيك توك" باسم معرف"alaasy133"، وأنه يعود لتنظيف بئر ماء ارتوازي في السعودية.

وجاء نشر المقطع في وقت يمر به العراق بأزمة جافة حادة مع تراجع معدلات هطول الأمطار، إلى أن بات العراق البلد "الخامس في العالم" الأكثر تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة.

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