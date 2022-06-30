طريقة عمل الكبدة البلدي.. خطوات سهلة لـ عيد الأضحى 2022

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 2022، الذي يكثر فيه تناول اللحوم، وتبحث الأمهات عن طريقة عمل الكبدة البلدي، بأكثر من وصفة حتى تقوم بإعدادها لأسرتها داخل المنزل، لتناولها خلال أيام العيد، إذ يفضل الكثير تناول الكبدة البلدي، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في إعدادها بجانب الأطباق الرئيسية على المائدة.

ويُقدم هُن طريقة عمل الكبدة البلدي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سهلة ومقادير من داخل المطبخ المصري غير مكلفة تتناسب مع جميع ربات المنازل.

مقادير عمل الكبدة البلدي

كيلو كبدة بلدي شرائح

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة سمنة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة عمل الكبدة البلدي

في البداية يتم إحضار طاسة على النار، ويتم وضع الكبدة بالسمنة أوالزيت، مع وضع الثوم المفروم والتوابل المختلفة من الملح والكمون والفلفل الأسود، مع وضع البابريكا، مع التقليب المستمر، وتترك حتى النضج الجيد، ثم يتم رفعها من على النار، ويمكن إعداد بجانبها السلطة والطحينة والعيش، مع البيبسي.

طريقة عمل الكبدة في المنزل زي المحلات

ملح

شطة حسب الرغبة

كزبرة

كبدة

زيت

فلفل أسود

بصل

زعتر

بقدونس

ثوم

خل

ماء

فلفل حار

كرات

كمون

طريقة تحضير الكبدة في المنزل زي المحلات

يتم وضع الزيت في طاسة على النار، ثم البصل والثوم والفلفل الحار، حسب الرغبة، ثم يتم وضع ماء مغلي على النار وعليهم الخل ثم الكبدة.

يتم تقطيع الكبدة لشرائح، مع إضافة عليهم الزيت، والفلفل الأخضر والرومي، والبهارات المختلفة من الزعتر والكزبرة، الملح والفلفل الأسود والكرات، والليمون والبهارات.

يمكن عمل البطاطس المحمرة بجانب الكبدة، وتقطيع البقدونس عليها ثم يُقدم مع الطجينة والعيش البلدي.