أكلات عيد الأضحى في مصر.. «وصفات للممبار والفتة وكباب الحلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المطبخ المصري شهير ومميز بأكلاته المختلفة، بداية من الفتة المصري، وحتى الكبدة، وجميعها أكلات عيد الأضحى في مصر، التي يعشقها الجميع، ومن بين تلك الأكلات أيضا الممبار، والكرشة وكباب الحلة، وفيما يلي طريقة عمل تلك الأكلات بحسب الشيف الشربيني، والشيف نجلاء الشرشابي والذين يمتعون المواطنين دوما بأكلات شعبية بمذاق وطعم رائع.

طريقة عمل الفتة باللحمة

فيما يلي واحدة من أهم أكلات عيد الأضحى، الفتة باللحمة:

كيلو لحم مقطع مكعبات.

½ كيلو طماطم مفرومة ناعم ومصفاة.

بصلة متوسطة مقطعة إلى 4 قطع.

2 بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

3 فصوص ثوم مقطعة أنصاف.

6 فصوص ثوم مهروس.

7 أكواب ماء.

2 كوب أرز أبيض مصري لعمل الفتة.

3 أرغفة بلدي مقطعة مكعبات.

2 ورقة لورى.

5 حبهان.

3 ملاعق كبيرة زبدة طرية.

3 ملاعق كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة زبدة مُذابة.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

½ ملعقة صغيرة كمون.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180.

يوضع الماء والملح وورق اللوى والحبهان والبصل المقطع والثوم المقطع، على نار متوسطة الحرارة، ويقلب جيدًا، ثم يترك حتى يغلي.

يضاف اللحم، ويترك على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

يمكن وضع اللحمة في الفرن حتى تتحمر، أو تشوح على النار.

توضع مكعبات الخبز، في صينية ثم يضاف إليه الزبدة المُذابة ونصف كمية الثوم المهروس، ويقلبي جيدًا.

توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة حتى يتحمص الخبز.

على نار متوسطة، ذوّبي 2 ملعقة كبيرة زبدة طرية، ثم أضيفي نصف كمية البصل المفروم والأرز وقلبيهما لمدة 5 دقائق.

تضاف 4 أكواب من المرق والملح، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه حتى يغلي.

غطّي القدر، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم، وقلبيه لمدة دقيقة.

أضيفي الخل، وقلبي لمدة 30 ثانية، ثم الطماطم المعصورة وصلصة الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون، وقلبي جيدًا.

اتركي الصلصة تغلي لمدة 15 – 20 دقيقة.

ضعي الخبز في أطباق التقديم، ثم اسقيه بالمرق، ثم ضعي الأرز، ثم وزعي الصلصة فوق الأرز.

قدميها ساخنة مع اللحم.

طريقة عمل الكبدة

½ كيلو كبدة بقري مقطعة

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل رومي أخضر وملون

2 فص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة سماق

¼ كوب عصير ليمون

4 ملاعق زيت

ملح وفلفل

طريقة التحضير

يشوح البصل في الزيت إلى أن يذبل ثم يضاف الثوم والفلفل الأخضر والملون

تضاف الكبدة والملح والفلفل والسماق وعصير الليمون

تترك على النار حتى تنضج وتقدم مع الخبز أو الأرز

طريقة عمل الممبار

2 كوب لحم مفروم.

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفى جيدًا.

كوب بصل مفروم ناعمًا.

2 كوب طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم.

ملعقة كبيرة شبت طازج مفروم.

ملعقة كبيرة نعناع مجفف.

½ قرن فلفل أخضر حار مفروم ناعمًا «اختياري».

ملعقة صغيرة سبعة بهارات.

½ ملعقة صغيرة قرفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

½ كوب زيت نباتي.

طريقة التحضير

يمزج البصل المفروم بالملح والفلفل الأسود جيدًا، ويترك خمس دقائق جانبًا.

يضاف اللحم إلى البصل ويقلب جيدًا.

يضاف الأرز والبقدونس والشبت والنعناع المجفف والبهارات إلى الخلطة، وتقلب المكونات.

تضاف الطماطم والزيت ويقلب جيدًا.

يغسل نصف كيلو ممبار، ثم يحشى بالخلطة واسلقيه، ثم حمريه في السمن.