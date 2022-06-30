«جهاد» طالبة تحصد المركز الثالث عالميا بمسابقة الذكاء الاصطناعي: ربنا عوضني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت جهاد أحمد محمد، 19 عاما، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، ابنة محافظة سوهاج مركز مراغة، إنها حصلت على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية من خلال مشاركتها الأولى بمجال الذكاء الاصطناعي، بمسابقة مصر التي تم إقامتها بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة.

تقييم عالي بالمباراة قبل النهائية

وأضافت جهاد محمد، في حوار مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنه تم تأهيلها بعد ذلك لبطولة العالم، إذ أحرزت تقييما عاليا بالمسابقة العالمية قبل المباراة النهائية، موضحة أن مسابقة «ربو كامب» يتم تنظيمها من خلال جمعية تعليم الروبوت بسنغافورا والصين، إذ يرجع تاريخ هذه المسابقة إلى عام 1997، وتقام في مصر منذ عام 2015.

وتابعت الطالبة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أن المسابقة تتضمن أن يضبط المشاركون الروبوت لينفذ مهام معينة، ومساعدته على مواجهة الصعوبات التي سوف تواجهه أثناء تأدية هذه المهام، بإستخدام لغات البرمجة.

حلم بدخول إحدى الكليات الطبية

وأوضحت جهاد محمد أنها كانت علمي علوم بالثانوية العامة إذ كانت تتمنى الالتحاق بإحدى الكليات العلمية، ولم يكن لديها معرفة جيدة عن علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلا أن دراستها للمجال جعلها تحبه وتبدع فيه، كاشفة عن رغبتها في التخصص بمجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق إنجاز عظيم فيه باسم مصر.