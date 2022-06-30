والدة المذيعة شيماء جمال: كانت بتحب الحيوانات وتوزع وجبات في رمضان

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحدثت والدة المذيعة شيماء جمال، عن جوانب إنسانية في حياة الراحلة التي اعتادت القيام بها، بعيدا عن الأضواء والشهرة وعدسات الكاميرات، إذ قالت لتلفزيون «الوطن»: «معنديش بنات غيرها، كانت فاكهة العيلة وفاكهتي كأم، بنتي الكبيرة غالية، جبتلها عربية BM بسواق بيوديها ويجيبها وهي في ثانوية عامة، هي بتشتغل وتكسب ومشهورة، طول عمرها عندها التمليك ومولودة في بقها معلقة دهب».

والدة المذيعة: شيماء كانت خيرة وبتعمل وجبات للغلابة

الأم المكلومة على ابنتها، تحدث عن جوانب حياتية وإنسانية في حياة المذيعة شيماء جمال: «حياتها كانت لبنتها وللقطط والكلاب وشغلها، وده كان زعلي منها كانت بتصرف كتير جدا على الحيوانات، بقولها اصرفيهم على بنتك أحسن، الكلبة بتاعتها اسمها إيفا، جايبالها فرشة وبتسرحلها بنفسها، كانت بتستناها على الباب، وتفضل تدلع فيها، كانت بتأكلها لحمة غالية وفراخ، كانت بتطبخ بنفسها للناس الغلابة وتطلعهم لله، من بداية الأمن، وتاخد عربيتها تطلع توزعهم على الغلابة، كانت حنينة أوي، كل رمضان لازم تعمل وجبات للصائمين».

«كل اللي اشتغل معاها كان بيحلف بطيبة قلبها»، بتلك العبارة واصلت الأم، الحديث عن ابنتها المذيعة شيماء جمال، إذ قالت: «معد الإعلامي وائل الإبراشي، كان عندي امبارح وبيعيط، اشتغلت معاه 4 سنين، قالي مشوفتهاش حتى قالت كلمة خارجة».