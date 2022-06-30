هل يجوز الجمع بين نيتي القضاء وصيام العشر من ذي الحجة؟..«الإفتاء» تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة؟، سؤال متكرر ومتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك 2022، وبدء العشر الأوائل من ذي الحجة، إذ تكثر الأسئلة بشكل خاص بين مجتمع السيدات، عبر تطبيق الواتساب، وعلى المجموعات المخصصة لهم، خاصة اللواتي لم يتنس لهن قضاء ما عليهن من أيام شهر رمضان الكريم بعد.

هل يجوز الجمع بين نيتي القضاء وصيام العشر من ذي الحجة؟

وردت دار الإفتاء المصرية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على السؤال الذي وردها من إحدى السيدات، تسأل عن هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة؟، كونه المرجع الديني الذي يلجأ إليه الجمهور من المسلمين، للبحث عن الإجابات للأسئلة التي تدور في أذهانهم، ورد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بقوله إنه يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وصيام أيام قضاء رمضان.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في الرد على السؤال، بأن قضاء الأيام التي على المرأة في شهر رمضان، واجب ولابد فيه من النية قبل طلوع الفجر، وصوم العشرة الأول من ذي الحجة من السنن.

كما تحدث الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن هناك اختلافا بين العلماء في هذه المسألة، لكن الرأي الراجح هو أنه يجوز للمرأة أن تجمع بين صيام الفرض والنفل بنية واحدة.

النية واجبة في قضاء صيام رمضان

وشدد «أبو عمر» على أن هناك شيء هام يجب النظر إليه أولا، وهو أن صيام رمضان فرض، والتسع الأول من ذي الحجة والستة من شوال تطوع، وعند الجمع بينهما، لابد من أن تنوي صيام الفرض الذي عليها في الليل، وصيام السنة يجوز أن تنويه في النهار.

كما استشهد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال لله فى العشر الأوائل من ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح أحب الى الله من هذة العشر، فمن أحب الأعمال فى أفضل أيام الله (الصدقة، الصلاة، قرآن الكريم، قيام الليل، ذكر الله، صلة الرحم)».