ابنة المذيعة شيماء جمال تدعو وتقرأ لها القرآن: بتصحي مفزوعة تنادي على أمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت خلود ابنة خالة المذيعة شيماء جمال، وضع نجلة المذيعة الراحلة عقب وفاتها، خلال لقاء مع تليفزيون «الوطن»: «بنتها منهارة علشانها مش بتاكل ولا بتشرب وأحنا بعدناها عن أي أجواء عشان نفسيتها متتعبش أكتر، وعلى طول خايفة ومرعوبة ومش بتعرف تنام وبتصحى مفزوعة تنادي على أمها»، وأنهم أرسلوا ابنتها الوحيدة «جنى» لمنزل والدها حتى بيعدوها عن الأجواء الحالية، إذ أنها لم تصدق خبر وفاة والدتها.

المذيعة شيماء جمال أوصت «خلود» على ابنتها قبل وفاتها

وأضافت أن شيماء جمال أوصتها منذ 3 أشهر على «جنى» ابنتها الوحيدة، إذ كانت كل اهتماماتها، لذا أوصيها على نفسها في الفترة الأخيرة، وكأنها كانت تشعر برحيلها: «وكانت بتسألتها أنا لو مش في حياتك هتعملي أيه يا جني»، وأنها تشعر بالاستغراب من الذي حدث، لأنها هي وزوجها لم يكن بينهما أي خلاف، وفي أخر 10 أيام كانت تستعد لسفرها وكانت سعيدة، وذهبت للكوافير.

«خلود»: شيماء كانت فرحانه أنها مسافرة دبي

وعن كثرة الأقاويل بعد وفاتها عن أنها كانت ترغب في أموال زوجها، قالت «خلود» إن ما يثار غير صحيح وكل هذه المعلومات كاذبة، وقالت «اللي بيقول كدا بيتكلم بناءً على أيه، وشاف إيه، وهي مكنتش بتخرج من بيتها، عشان كده لما جت لها سفرية دبي كانت فرحانة»، مؤكدة على أنها لم تتقاضى أموالا من أحد

ابنة خالة شيماء جمال: متوقعتش تموت بالشكل ده

وبكلمات يقطعها البكاء، عبرت «خلود» عن شعورها خلال الفترة التي اختفت بها شيماء، أنها كانت تشعر بأنها ستعود ولم يكن لديها شك 1% أنا ستكون ماتت بهذه الطريقة، والأشد المًا حقيقة قاتلها: «أنا بموت من جوايا 100 مرة، واللي هيبرد ناري أنه ياخد جزائه»، وطالبت أنها ترغب في دفنها.

شيماء جمال كان لديها قلب أبيض ومتسامحة

وأكدت أنه لم توجد أي خلافات بين شيماء والمتهم قبل قتلها، وأنها لم تتشاجر معه منذ فترة كبيرة، وأن أي خلاف بينهم لم يدم أكثر من ساعتين: «هي قلبها أبيض جدًا، ومتسامحة وأحنا صغيرين كانت مش بتسيب حد زعلان، وبتتصالح بسرعة».