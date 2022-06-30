الامارات | دراسة ميدانية تكشف أسباب الطلاق في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ميدانية تكشف أسباب الطلاق في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة ميدانية أجراها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت لـ«استطلاع رأي المواطن الكويتي حول ظاهرة الطلاق في دولة الكويت» أن «15 % من أفراد العينة يعتقدون بأن أهم أسباب ظاهرة الطلاق في الكويت يعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في حين جاء ضعف الوازع الديني في المرتبة الثانية بنسبة 13 %، ثم تدخل الأهل بين الطرفين بالمرتبة الثالثة بنسبة 9.8 %.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "الرأي" وجاء تغير القيم الاجتماعية بخصوص أن الطلاق حرية وراحة بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.2 %، ثم عدم تحمل مسؤولية الأسرة وإهمالها بالمرتبة الخامسة بنسبة 9.0 %، والمشكلات المالية بنسبة 8.6 %، ثم الخيانة الزوجية وانعدام الثقة بين الزوجين بنسبة 7.7 %، ثم مكان إقامة الأسرة غير مريح مثل الإقامة في شقة صغيرة أو السكن عند الأهل بنسبة 5.9 %، ثم امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأولادها منه بنسبة 5.6 %، والضرب والعنف بين الزوجين بنسبة 5.6 %، ثم قانون الأحوال الشخصية الذي يمنح المرأة المطلقة عدداً من المميزات مثل: النفقة والسيارة والخادمة والسائق والسكن بنسبة 5.5 %، وأخيراً المشكلات الجنسية بنسبة 5.3 %».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news