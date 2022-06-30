كل ما تريد معرفته عن مرض منى إش إش: خضعت لعملية جراحية بسببه

القاهرة - سمر حسين - صحة

من داخل المستشفى وعلى سرير المرض، شاركت الفنانة منى إش إش، ابنة الملحن الشهير حسن إش إش، وطليقة الفنان ماجد المصري، مقطع فيديو صغير لا تتجاوز مدته ثوان معدودة، تعلن خضوعها لعملية جراحية دقيقية، إثر معاناتها من آلام في المرارة.

منى إش إش تخضع لعملية جراحية

وتحدثت الفنانة منى إش إش، خلال المنشور الذي شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تفاصيل مرضها وخضوعها للعملية الجراحية، إذ كتبت: «الحمد والشكر لله على نعمة الصحة والعافية، أنا بجد مبقتش ألحق أفوق ومش قادره أتحمل ألم لكن راضية جدا والله العظيم».

وتابعت الفنانة منى إش إش خلال منشورها: «الأسبوع اللي فات كان من أصعب أيام حياتي عملت عملية المرارة بس أتألمت جدا وما زلت والله، يا رب هون عليا اللى جاى، حبيت أشارككم اللحظات الصعبة زى ما بشارك كم اللحظات الحلوة، أشكروا ربنا على كل حال، ربنا يحفظكم ويبارك فى صحتكم، آمين».

تعليقات الجمهور

العديد من التعليقات تلقتها الفنانة منى إش إش، بعد إعلان مرضها، من داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بين تلك التعليقات: «سلامات، برعاية الله وحفظه، أنت علامة القلب النقي، ربنا يشفيكي يارب ويقومك بالسلامة، سلامتك يا قمر، ربنا يقومك ويعطيكي العافية، الحمد لله قدر ولطف».

ويُقدم «هُن» كل ما تريد معرفته عن آلام المرارة، وفق موقع «مايو كلينيك»، وهي كالتالي:

التهاب المرارة

يؤدي الاصابة بالتهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة البعض من المرضى أحيانا، مسببةً تمزق المرارة، في حالة عدم معالجته بأسرع وقت.

أعراض التهاب المرارة

الغثيان أو القيء

مشكلات في الجهاز الهضم

إصفرار بياض العين والجلد

سوء الهضم وعدم القدرة على تحمّل الطعام خاصّةً الدهني

حمى أو قشعريرة

الإسهال المزمن

ارتفاع درجة حرارة الجسم