منى المنصوري تكشف لـ«هُن» كواليس عرض أزياء بحضور الشيخة فاطمة: قيمة كبيرة لنا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

دائما ما تنفرد مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، في تصميماتها عن غيرها، يكون عنوانها التألق والتميز، خلال العروض التي تشارك بها.

وكعادتها تألقت خلال عرض أزياء بعنوان «الكون الملكة الكبرى للمجتمع»، بحضور الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، ونخبة من سيدات الأعمال في المجتمع الإماراتي.

كواليس عرض الأزياء والحضور

ضم عرض الأزياء التي شاركت فيه مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، المطربة الباكستانية سونيا مجيد، وروت كواليس العرض ومشاركتها الفعالة التي أشاد بها الحضور خلال حديثها لـ«هُن»، قائلة إن العرض تضمن مجموعة من الأزياء الملكية التي صممتها خصيصا لهذا الحفل، فضلا عن تقديم استعراضات بملابس السهرة والأزياء الوطنية التي تخص كل دولة، كنوع من إبراز تراث الأزياء التقليدية الخاصة لكل عارضة أزياء نتنمي لدولة ما، والتي تتميز بالنقوش المميزة، وصُنعت بما يتناسب مع طبيعة كل بلد.

إشادة ودعم وثناء

وتحدثت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، عن فقرات الحفل وعرض الأزياء، الذي شهد في البداية صعود ملكات الجمال المدعوات على المسرح، وأثنت على التكريم المختلف التي شهدته من قبل الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، التي أشادت بجمال تصميماتها ورقي الألوان وفخامتها: «حضورها يمثل قيمة كبيرة لنا، مثلت إضافة كبيرة لنا».

مطربة باكستانية وأغنية خاصة

كما أشادت بالأغنية التي تألقت بها المطربة الباكستانية سونيا مجيد، التي قدمت نشيدًا أعدته خصيصا لدولة الإمارات، خلال عرض الأزياء، التي تألقت بفستان أنيق باللون مينت جرين، يحمل نقوشا باللون ذاته، ذات أكمام، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفها، فضلا عن وضع ماكياج يتناسب مع إطلالتها: «كانت أنيقة جدا».

تعتبر منى المنصوري، واحدة من أشهرمصممات الأزياء الإماراتيين، تخرجت في كلية الهندسة.