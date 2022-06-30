الامارات | مطالبات أمريكية لآبل وغوغل بحذف "تيك توك" من متجريهما للتطبيقات

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات أمريكية لآبل وغوغل بحذف "تيك توك" من متجريهما للتطبيقات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث، المتحدث باسم لجنة الاتصالات الأمريكية بريندان كار، شركتي آبل وغوغل على حذف "تيك توك"من متجري تطبيقاتهما على الإنترنت.

وحول الموضوع قال المتحدث: "لقد طلبت من آبل وغوغل إزالة تيك توك من متجريهما الإلكترونيين للتطبيقات بسبب ممارسات هذا التطبيق في جمع البيانات".

وتبعا للمسؤول فإن "تيك توك يجمع عدة بيانات حساسة تتعلق بالمستخدمين وأجهزتهم مثل سجلات البحث والتصفح عبر الإنترنت، وأنماط ضغط لوحات المفاتيح، والبيانات البيومترية، ومسودات الرسائل".

وكانت قناة WION الإخبارية قد أشارت في وقت سابق إلى "أن تسريبات حصلت عليها وسائل إعلام أشارت إلى بيانات لبعض الحسابات الأمريكية على "تيك توك"قد تسربت لشركة "تيك توك"الصينية".



ومن جهتهم قال المتحدثون باسم "تيك توك" "إن جميع المعلومات التي تتعلق بمستخدمي التطبيق من الولايات المتحدة يتم إرسالها إلى خوادم شركة اوراكل الأمريكية"، كما أشاروا "إلى أنهم سيحاولون تقليل عدد المهندسين في الصين، والذين يمكنهم الوصول إلى البيانات السرية في التطبيق".

ويذكر بأنه في عام 2021 ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأمر الذي كان قد أصدره سابقا دونالد ترامب، والذي كانت غايته حظر تطبيقات منصات "تيك توك" و WeChat في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news