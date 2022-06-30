الامارات | هل يمكن استخدام Gmail بدون الاتصال بالإنترنت؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن استخدام Gmail بدون الاتصال بالإنترنت؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ادخلت شركة التكنولوجيا الأمريكية متعددة الجنسيات Google ميزة جديدة تحت اسم "Gmail Offline" تتيح لك استخدام Gmail دون اتصال بالإنترنت، وهذا يعني أنه يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني Gmail وأرشفتها وحذفها والبحث فيها وإنشاءها أو الرد عليها عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت، لكنه لا يمكن استخدام ميزة "Gmail offline" إلا في نافذة متصفح Chrome.

كيف يتم تشغيل ميزة Gmail Offline؟

اتبع هذه الخطوات:

- انتقل إلى موقع Gmail من نافذة متصفح Google Chrome في الوضع العادي ، وليس في وضع التصفح المتخفي.

-سيتم فتح صندوق الوارد الخاص بك ، ثم انقر فوق خيار الإعدادات أو زر العجلة المسننة

- انقر الآن على الخيار "انظر جميع الإعدادات"

- انقر الآن على علامة التبويب "بلا اتصال" التي تظهر في الجزء العلوي ، ثم انقر فوق مربع الاختيار "تمكين البريد دون اتصال". بمجرد النقر فوق مربع الاختيار ، سترى إعدادات جديدة

- حدد عدد أيام رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في مزامنتها مع Gmail الخاص بك

-يعرض Google خيار الاحتفاظ بالبيانات في وضع عدم الاتصال أو إزالة البيانات في وضع عدم الاتصال بالإضافة إلى مقدار المساحة المتبقية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

-بعد تحديد الاحتفاظ بالبيانات في وضع عدم الاتصال أو إزالتها ، انقر على الخيار "حفظ التغييرات" وسيتم تنشيط Gmail Offline

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