جوانب من حياة نبيلة السيد: زوجها كان يصغرها بـ15 عاما ودعمها في رحلة مرضها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفتت الأنظار منذ الظهور الأول لها على شاشات التلفزيون وخشبة المسرح، بصمتها كانت واضحة، إفيهاتها حُفرت في الذاكرة، الجميع لا زال يذكرها رُغم وفاتها قبل سنوات، إنها الفنانة نبيلة السيد، التي لا يمكن لأحد أن ينسى دورها في فيلم «البحث عن فضيحة»، عندما جسدت سخصية «مسعدة»، تلك الفتاة البسيطة التي تبحث عن عريس للزواج منه، فكان من أشهر إفيهاتها «عريس يا بوي، طخه بس ما تموتوش يا بوي».

الفنانة نبيلة السيد، تحل اليوم الخميس، 30 يونيو، ذكرى وفاتها، بعد أن رحلت عن عالمنا عن عمر 47 عاما، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقاء نادر من تقديمها، تتحدث خلاله عن أبرز التفاصيل والكواليس الخاصة في حياتها العملية والشخصية، وأسرار عن زواجها وقصة مرضها الذي أنهى حياتها.

زواجها من الملحن حسن نشأت

وقع الملحن حسن نشأت، في غرام الفنانة نبيلة السيد، رغم كونها كانت تكبره بـ15 عاما، إلا أنه لم يلتف لفارق السن، وكان متيما بها، وينتظرها في كواليس المسرحيات، لتبادله هي الأخرى الشعور ذاته، وتزوجا وعاشا مع بعضهما حتى فارقت الحياة، وأنجبت الفنانة الراحلة 2 من الأبناء، هما حسام وأميرة.

مرضها بالسرطان

بدأت معاناة الفنانة نبيلة السيد، في السنوات الأخيرة قبل رحيلها، مع مرض السرطان، وحاولت التغلب عليه من خلال المشاركة في الأعمال الفنية، ومع اشتداد حدة المرض عليها، كان زوجها ملازما لها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت ترفض زيارات الأصدقاء والفنانين باستثناء صلاح السعدني، التي كانت تعتبره بمثابة شقيقها الأصغر.

نبيلة السيد تتغزل في نادية مصطفى

وكانت الفنانة نبيلة السيد، تحدثت عن علاقتها بالمطربة نادية مصطفى، خلال برنامج «نجم وسهرة»، على شاشة ماسبيرو، يعود تاريخه لأعوام كثيرة، وأشادت بجمالها ورقتها، قائلة: «أحب البساطة في كل حاجة، بحب نادية مصطفى، بسيطة في أدائها وشكلها ومكياجها وتسريحة شعرها، ليها أغنية ظريفة أوي بحبها ليها، اسمها (جانا لحدنا)، اتقابلنا كتير أوي في رمضان في مسلسلات، وأفلام كتير».

موقف محرج وبكاء على خشبة المسرح

وخلال البرنامج، فتحت الفنانة نبيلة السيد، قلبها على شاشات التلفزيون، وتحدثت عن الذكريات التي حُفرت في ذاكرتها، أثناء وقوفها على خشبة المسرح: «من المواقف اللي ماتتنسيش كنت بعمل دور في رواية اسمها المغفل، مع عبدالمنعم مدبولي وأمين الهنيدي وماجدة الخطيب، التي كانت تجسد خلالها دور الأم، استعديت ولبست باروكة بيضاء وماكياج، وواقفة على المسرح الأستاذ زكريا موافي، انفعل ودخل في الشخصية قام مطير الباروكة قدام الناس، قلبي وقع في رجليا وقعدت أعيط، روحت للمشرف الفني، وقولتله عمري وقع على المسرح».

وتابعت الفنانة الحديث عن كواليس الموقف المحرج:«اتكشفت قدام الناس وبان سني الحقيقي واختلاف سن الشخصية».

كما تحدثت عن موقف جمعها بالفنان سعيد صالح، على خشبة المسرح أيضا، قائلة:«كان في رواية معاه وكنت بعمل أمه، وهو كان عامل دور واحد متخلف، كان بيغلبني في المسرحية دي أوي».