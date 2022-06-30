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مسن روسي يبهر المصريين بجلسة تصوير خاصة في رأس محمد: عندكوا درجة حرارة بنتمناها

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القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

المسن الروسي

مجموعة من الصور لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، بطلها رجل تبدو عليه علامات التقدم في العمر، لكن مرونة جسده وكأنها لشاب عشريني، وهو ما لفت الأنظار نحوه بشدة، خلال خضوعه لجلسة تصوير خاصة في مدينة شرم الشيخ بالبحر الأحمر.

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تقنية مميزة في جلسة التصوير

بطل جلسة التصوير المميزة هو مسن روسي الجنسية يدعى «فؤاد»، وهو ما كشف عنه عمرو أبو بكر مصور «السيشن» الذي لاقى تفاعلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال تصريحاته لـ«هن»، والذي يعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي قبل سنوات طويلة، وبات واحدا من المبدعين بالمجال.

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يحرص عمرو أبو بكر على تقديم جلسات تصوير غير تقليدية: «السيشنات بتاعتي بعملها زي حاجة ضد الجاذبية، يعني مثلا عريس وعروسة بخيلهم كأنهم طايرين بس مش فوتوشوب، في تقنية بقولهم عليها بيعملوها».

تعاون مميز بين المصور الفوتوغرافي والمسن الروسي 

أما عن تفاصيل التعاون بينه والمسن الروسي، أوضح «أبو بكر»: «لقيت واحد روسي هنا اسمه فؤاد، هو ومراته، ومراته كانت عايزة تتصور صور روحانية، وهو عايز يتصور صور زي بتاعتي، قالي مستعد أقف على إيدي وهطير في السما، وبعدين اختار محمية رأس محمد عشان في صفاء ذهني هناك، صحرا وبحر حاجة لصفاء الذهن، وده مشهور في روسيا في لعبة اليوجا، بما إنه مدرب ليها، والناس اللي بتروحله بيعمل معاها كدا».

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بدأ المصور في مطالبة المسن بأداء بعض الحركات الصعبة الخاصة بممارسة اليوجا خلال جلسة التصوير، ليبهره الأخير بقدرته على النجاح بها على الرغم من تقدمه العمري: «بدأت أطلب منه حاجات صعبة شوية فلاقيته أبهرني بيعمل كل حاجة، ولا كأنه شاب عنده 18 سنة».

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سعادة المسن الروسي بطقس مصر 

سعادة عارمة شعر بها المسن الروسي فور عودته إلى بلاده، وذلك بسبب تمتعه بأجواء مصر الساحرة: «قالي انتوا عندكوا كنز مش عارفين قيمتوا، انتوا عندكوا درجة حرارة وشمس احنا بنتمناها»، بحسب حديث المصور لـ«هن».

 

 

 

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